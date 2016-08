El iPhone 7 es probablemente uno de los celulares más esperados del año, por lo que a días de su lanzamiento, Internet comienza a llenarse de rumores sobre las nuevas funciones y diseño que tendrá.

Algo que muchas voces a lo largo de Internet repiten es que los cambios físicos no serán extravagantes, sino mínimos:

Las dos líneas traseras que comprenden la antena desaparecerían, al igual que el conector para audífonos.

Además, en cuanto a funciones, tampoco nos llevaríamos muchas sorpresas. Podría tener una cámara doble. Algo que sí es muy probable es que salga a la venta con iOS 10 de fábrica.

Aunque, entre todos estos rumores, uno se abre paso entre los que aseguran que no habrá cambios significativos: podría no tener botón de inicio.

Al menos no uno físico, pues ahora sería táctil y sensible a los niveles de presión del 3D Touch de la pantalla.

También se cree que Apple podría lanzar no sólo un iPhone, sino dos: iPhone 7 e iPhone 7 Plus; algo que no suena del todo descabellado tomando en cuenta que ya existe el iPhone 6s Plus.

¿Cuándo se lanzará?

Finalmente Apple ha dado indicios de cuándo podría ser el lanzamiento del tan esperado iPhone 7. El día de hoy, lunes 29 de agosto, ha comenzado a enviar invitaciones a los medios de comunicación para un "misterioso" evento en el Centro Cívico Bill Graham de San Francisco que se realizará el 7 de septiembre.

Si bien no especifica de qué se trata, muchos rumores ya apuntaban a que este podría ser el día en que conoceremos, luego de tan larga espera, al nuevo integrante de la familia iPhone.

O integrantes, pues se habla de que podrían ser dos los iPhone presentados: 7 y 7 plus.

¿Qué sorpresas nos dará Apple ese día? Pronto lo sabremos.



Recuerden que la información sobre posibles funciones no es oficial, pues se trata de rumores -los más certeros- y algunas supuestas filtraciones.

Para saber la verdad sobre las sorpresas que traerá el iPhone 7, tendremos que esperar a su lanzamiento.