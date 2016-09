Antes de conocer lo que serían el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus; muchos afirmaron que no tendría el éxito de sus antecesores. Se decía también que iba a ser una copia del iPhone 6s Plus.

Si bien el nuevo smartphone de Apple no es el celular más novedoso del mercado, sí tuvo mucho más éxito del esperado.

La compañía de Cupertino espera haber vendido al menos 100 millones de unidades antes de fin de año. Y van por buen camino.

El pasado 9 de septiembre comenzó la preventa del iPhone 7 y 7 Plus y mañana llegarán a las tiendas de la manzana… aunque no todos los modelos.

Apple ha anunciado a medios estadounidenses que el iPhone 7 Plus está totalmente agotado. Es decir, si no lo adquirieron en preventa; por ahora no lo podrán conseguir en las tiendas. Tampoco el iPhone 7 “negro brillante” podrá encontrarse.

Por suerte, todavía es posible comprarlos en línea… sin embargo, según la página, si lo compran hoy, se les entregará hasta finales de año.

Así que ya saben, si quieren su iPhone y están decididos a hacer filas para conseguirlo; sólo podrán encontrar el iPhone 7 en todos los colores, menos el nuevo negro brillante. Con el Plus no cuenten.

¿Cómo son el iPhone 7 y iPhone 7 Plus?

El nuevo iPhone 7 Plus se agotó durante la preventa en línea y no llegará a las tiendas el día de mañana

Por fin, Apple ha presentado el tan aclamado iPhone 7. Pero no sólo este, sino que también conocimos a su hermano mayor: el iPhone 7 Plus. Los rumores, al final, acertaron.

Desde luego, existen diferencias entre ambos celulares además del precio. El iPhone 7 Plus será más costoso que el “sencillo” iPhone 7. Pero este último también tiene sus beneficios.

Podremos encontrar ambos celulares en presentaciones de 32, 129 y 256 GB. Como notarán, Apple se ha despedido para siempre de los 16 GB.

Además, por fortuna, ambos serán resistentes al agua y polvo y tendrán una mejora en la batería. También fue el adiós definitivo del conector de audífonos.

Pero, ¿qué los hace diferentes?

Uno de los puntos más importantes entre las diferencias de ambos celulares es la cámara. Si bien, los dos tienen una cámara de 12 megapíxeles; la del iPhone 7 Plus es doble.

Así es: dos enormes cámaras de 12 megapíxeles en un mismo celular. Además, este modelo “de lujo” cuenta con teleobjetivo y zoom óptico x2; también zoom digital de hasta x10.

El iPhone 7 cuenta únicamente con zoom digital de hasta x5.