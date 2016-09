El iPhone 7 y 7 Plus salieron a la venta el pasado 16 de septiembre. A la fecha, miles de personas ya poseen este codiciado celular insignia de Apple.

Sin embargo, además de los problemas que ha presentado iOS 10 hasta el momento; los usuarios se quejan de algo muy peculiar: el celular “silba” cada vez que lleva a cabo alguna tarea pesada.

Apple no ha emitido ningún comunicado, por lo que aún no se sabe, de manera oficial, de dónde proviene el sonido.

Como mencionamos antes, Apple no se ha manifestado al respecto. Por tanto, no hay una versión oficial.

Sin embargo, muchos usuarios y expertos en la materia han dado sus opiniones: ya que el silbido aparece cuando se llevan a cabo tareas pesadas; es probable que el problema esté en el procesador del celular.

Por su parte, el programador y experto Marco Arment comentó en Twitter que el silbido del iPhone 7 es el equivalente a escuchar los ventiladores en una Mac. Esto cuando se usa todo su potencial.

It’s the phone equivalent of hearing the fans spin up loudly whenever your Mac’s CPU gets used to its actual potential.

— Marco Arment (@marcoarment) 17 de septiembre de 2016