FOTOS: ¿Por qué Obama no usa iPhone?

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confesó que su equipo de seguridad no le permite tener un iPhone, pese a ser un admirador del fundador de Apple, Steve Jobs, por lo que es fiel a su Blackberry desde que llegó a la Casa Blanca. "No se me permite, por razones de seguridad, tener un iPhone", dijo Obama a un grupo de jóvenes que visitaron la Casa Blanca para un acto en defensa de la reforma sanitaria aprobada en 2010. Reveló que sus hijas, Sasha y Malia, sí tienen iPhone, y "parecen...