Como ya sabemos, Netflix renueva su catálogo mes a mes, añadiendo series y películas que impiden que pasemos un solo momento de aburrimiento.

A continuación les traemos los títulos que son parte del catálogo del mes de septiembre que presentó Netflix. Les recordamos que este es el catálogo de lo que aparecerá en Estados Unidos y puede variar de país a país en cuanto a algunos títulos, aunque en general es muy similar en toda América Latina:

1 de septiembre

Boogie Nights

Harry Potter and the Half-Blood Prince

I Am The Ambassador

Just Friends

Man on a Ledge

Offspring (temporadas 1-5)

Pay It Forward

Sherlock Holmes

Sons of Anarchy (temporadas 1-7)

Stranger than Fiction

Texas Killing Fields

The Jacket

Youth in Revolt

2 de septiembre

Chef’s Table: France (temporada 3)

Kulipari: An Army of Frogs

Narcos (temporada 2)

8 de septiembre

The Big Short

9 de septiembre

Spectre

13 de septiembre

Brooklyn Nine-Nine (temporada 3)

Extremis

Star Wars: The Force Awakens

14 de septiembre

Legally Blonde

Legally Blonde 2: Red, White & Blonde

The Good Wife (temporada 7)

15 de septiembre

Sample This

16 de septiembre

Cedric The Entertainer: Live from the Ville

17 de septiembre

The Conjuring

21 de septiembre

A Few Good Men

Chicken Little

Girl, Interrupted

22 de septiembre

Easy

23 de septiembre

Audrie & Daisy

Iliza Shlesinger: Confirmed Kills

Longmire (temporada 5)

VeggieTales in the House (temporada 4)

30 de septiembre

Amanda Knox

Lost & Found Music Studio (temporada 2)

Marvel’s Luke Cage

Lo que falta en agosto

26 de agosto

Blue Is the Warmest Color (2013)

Dawn of the Croods: Season 2 –­ NETFLIX ORIGINAL

Glitter Force: Season 2 ­- NETFLIX ORIGINAL

Jeff Foxworthy and Larry the Cable Guy: We’ve Been Thinking… ­- NETFLIX ORIGINAL

Once Upon a Time: Season 5

XOXO (2016) -­ NETFLIX ORIGINAL

27 de agosto

Rams (2015)

29 de agosto

The State of Marriage (2015)

31 de agosto

Ku’damm 56: Season 1

¿Qué les parece? ¿Les interesa el nuevo catálogo que está presentando Netflix? ¡Díganle adiós al aburrimiento!