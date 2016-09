Desde julio de este año, Pokémon Go ha maravillado a todos con su software de realidad virtual. La popularidad de la serie animada mezclada con un juego de Realidad Aumentada lo han colocado rápidamente en la aplicación más popular en la historia de los celulares.

Sin embargo, a poco más de dos meses de su estreno, la aplicación no deja de presentar algunos fallos en la funcionalidad. Los usuarios, pese a las molestias que generan estos bugs, han tomado con humor algunos de estos fallos.

Es el caso de los pokémones “mutantes” que surgieron a partir de un error de ubicación. Sucede cuando dos o más pokémones se superponen en un mismo lugar en el mapa, dando origen a una criatura híbrida horripilante.

Usuarios publicaron las extrañas criaturas en redes sociales.

Visualmente este error generó mucha angustia entre los jugadores de Pokémon Go en Twitter. No obstante, la mayoría de ellos lo tomaron con humor y prefirieron tomar el hecho como algo anecdótico, o como una excusa perfecta para ponerse creativos.

Es el caso de Brachy, un famoso ilustrador que utilizó las capturas que le enviaron diversos usuarios de Pokémon Go para crear aterradores pokémones jamás vistos. Cada dibujo lo subió en su cuenta de Twitter personal y se convirtieron en virales.

Como pueden ver, la mezcla de algunos personajes de este juego dan como resultado una extraña, pero divertida criatura que nunca antes habían visto, ni siquiera en sus más torcidas pesadillas.

Los fallos en Pokémon Go no influyen negativamente entre los seguidores

Estos errores, también llamados glitches, son bastante comunes en los juegos para celulares. En realidad es muy difícil encontrar un juego que no los tenga o esté completamente limpio de estos. Por supuesto, Pokémon Go no es la excepción.

Sin embargo, estos fallos en Pokémon Go no han hecho que los usuarios de la aplicación de realidad aumentada dejen el juego. Cada día las novedades de Pokémon Go captan más seguidores y su nivel de impacto es impresionante.

Al día de hoy, la aplicación superó las 500 millones de descargas en el mundo en tan solo dos meses de su lanzamiento, lo que ratifican su éxito en el mercado de las apps.

Los dejamos con un video que prueba que la locura por Pokémon Go incluso ha llegado hasta los pies de las personas.