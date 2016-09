Seamos honestos. Nadie imaginó que Pokémon Go tuviera tanto éxito como el que obtuvo en tan solo dos meses de su estreno. Incluso, algunos gamers expertos habían reseñado al juego como interesante, pero ninguno se atrevió a decir que aquello sería una bomba nuclear en el sector de las aplicaciones para celulares.

En un principio, el juego estaba pensado para ser lanzado en conjunto con un gadget tipo pulsera que complementaría la experiencia del jugador, para que sintiera como un verdadero y genuino entrenador pokémon.

Pero, tras el éxito obtenido inmediatamente después de su estreno en la Play Store, Niantic decidió retrasar la salida de este gadget, denominado Pokémon GO Plus .

Así luce el dispositivo complementario del juego sensación

Ahora bien, hoy sabemos que la fecha de estreno elegida es el próximo 16 de septiembre. Así que, ¡por fin! los fanáticos de este videojuego tendrán el paquete completo, como lo pensaron originalmente Nintendo y Niantic.

Algunos de los usuarios no saben aún de qué va el nuevo dispositivo complementario, por lo que hemos preparado esta nota para resolver todas sus dudas.

¿Comprar o no comprar Pokémon Go, esa es la cuestión?

El empaque del gadget de Niantic.

Primero que nada, el precio: 40 dólares aproximadamente. ¿40 dólares por una pulsera?… Bueno, es más que eso. Pokémon GO Plus es una dispositivo que vibrará cuando tengan una poképarada cerca.

Además, este les permitirá tomar los ítems (pokébolas, inciensos, huevos, etcétera) pulsando solo un botón. Del mismo modo, cuando un pokémon aparezca en el rango de su radar, la pulsera volverá a vibrar.

Ahora, si se habla de la diferencia entre dos ejemplos, es que cuando se trata de capturar un pokémon, tendrán la posibilidad de pulsar el botón de Plus para lanzar una pokébola. Si el lanzamiento virtual fue un éxito, el dispositivo vibrará de nuevo para indicar que tienen un nueva criatura.

Todo lo anterior puede realizarse sin necesidad de sacar un segundo su celular del bolsillo. Sin embargo, el dispositivo no podrá alejarse mucho de su celular, ya que estará conectado vía Bluetooth.

No todo puede ser bueno

Porque como la mayoría de las cosas en esta vida, Pokémon Go Plus tiene una parte negativa. Este dispositivo no les permitirá capturar pokémones que no tengas registrados en tu pokédex.

Con esta pulsera sólo atraparán pokémones que ya hayan capturado antes, de la manera clásica (con celular en mano). El método de captura para las nuevas criaturas seguirá siendo desde la app en su smartphone.

Además, como se mencionó en párrafos arriba, no podrán alejarse demasiado de su teléfono sin desconectar Pokémon Go Plus de la app.

Y la conclusión es…

En balance, podría decirse que Pokémon Go Plus es el complemento perfecto para aquellos jugadores que tienen la necesidad de mantenerse lejos de su celular, es decir, que no tienen el tiempo de desbloquear y bloquear mil veces al día.

Otro punto a favor es que pueden ahorrar batería de su celular, ya que precisamente dejarán de usarlo al jugar la app Pokémon Go, la cual consume un gran porcentaje energía.

Pero si para ustedes importa ver y cazar nuevos pokémones por toda la ciudad o simplemente aman el juego por la realidad aumentada y sentir que en verdad un pokémon está frente a sus ojos, no necesitarán esta pulsera.

El dato

Cuando se abrió el periodo de reservas de Pokémon GO Plus en el mes de julio, el accesorio se agotó rápidamente, por lo que no se sabe si Nintendo y Niantic pondrá a la venta más unidades el 16 de septiembre.

De inicio, el producto solo es compatible para iPhone (a partir del modelo 5 al más reciente). Sin embargo, en la página oficial de Pokémon Go Plus afirman que se trabaja en la compatibilidad para los teléfonos con sistema operativo Android.

Los dejamos con un video de otro complemento no oficial del juego del momento: una pokébola real.