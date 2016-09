Este 16 de septiembre saldrá a la venta el Pokémon GO Plus, por lo que Nintendo sorteará 100 pulseras en España.

El Pokémon Go Plus es un dispositivo portátil, el cual permite a los jugadores interactuar con Pokémon Go sin tener que mirar el teléfono inteligente.

Este dispositivo es compatible con iOS y Android y se conecta con el smartphone mediante Bluetooth y avisa a los jugadores cuando hay un pokémon o poképaradas cerca.

¿Cómo participar?

Las personas que quieran participar deben estar atentos a la cuenta de Twitter de @NintendoES, y cuando aparezca el hashtag #PokémonGoPlus deben retuitearlo.

Cada hora sortearán 20 pulseras y para ganarte una de ellas debes tener cinco tweets con dicho hashtag.

Asimismo, en la misma cuenta se publicará la lista de los ganadores.

