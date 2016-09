Pokémon Go ha comenzado a actualizarse en diferentes países del mundo. Esta nueva versión es una de las más esperadas hasta el momento debido a todas las novedades que tendrá.

Mucho se ha hablado de una nueva función que los usuarios esperan: La posibilidad de elegir a un pokémon para que nos acompañe.

Y, como ya lo había asegurado Niantic, el “Pokémon compañero” o “Pokémon amigo” está llegando con dicha actualización.

¿Cuáles son todas las novedades de Pokémon Go?

La esperada versión será la 0.37.0 para Android y 1.7.0 para iOS. Según información confirmada por Niantic, estas serán las actualizaciones:

Pokémon compañero o Pokémon amigo

Gracias a la nueva función, los entrenadores podrán elegir entre sus pokémon, cuál será su compañero. Este pokémon podrá ganar sus propios dulces. Pero no fácilmente: dependerá de la distancia que caminen con él.

Seleccionar pokémon pequeños más fácil en el mapa

En ocasiones, es complicado seleccionar los pokémon pequeños que vemos en el mapa para atraparlos. Este tipo de errores serán solucionados.

Eclosionar huevos sin saberlo

Muchos usuarios reportaron que sus huevos ecolsionaban y ellos no eran avisados. Es decir, no aparecía la animación y sólo podían ver el pokémon en su colección.

Pokémon Plus

Este aditamento para pokémon llegará en tan sólo unos días. Por ello, la app por fin añadirá el soporte para el mismo.

¿Qué es Pokémon Go Plus?

Así será el empaque de Pokémon Go Plus

En resumen, Pokémon Go Plus es una pulsera. Pero no cualquier pulsera. Es inteligente y les ayudará a jugar sin la necesidad de tener que sacar su celular en todo momento.

Eso sí, es sólo un complemento de la app; pero podrán hacer muchas cosas con él. Por ejemplo:

Vibrará cuando tengan una poképarada cerca.

Además, este les permitirá tomar los ítems (pokébolas, inciensos, huevos, etcétera) pulsando solo un botón. Del mismo modo, cuando un pokémon aparezca en el rango de su radar, la pulsera volverá a vibrar.

Y podrán atrapar pokémon con ella: con sólo oprimir un botón, lanzarán la pokébola.

Su costo será de alrededor de 40 dólares y estará disponible a partir del 16 de septiembre.