El gobierno de Rusia prohibió el acceso a dos grandes sitios en internet de contenido para adultos. YouPorn y PornHub, dos de las páginas pornográficas más visitadas en el mundo.

La prohibición llegó a través del Roskomnadzor, un organismo cuyo nombre se puede traducir como Servicio Federal de Comunicaciones, Tecnología de la Información y Medios de Comunicación.

Por lo tanto, una especie de censor de lo que se transmite a través de los medios de comunicación.

Cualquier ruso que decida visitar estos sitios web será redirigido a un simple mensaje:

“Este sitio ha sido bloqueado por decisión de las autoridades públicas”.

Sin embargo, aunque el material sexualmente explícito no es ilegal; la nueva ley prohibe “la producción ilegal, difusión y publicidad de materiales y objetos pornográficos”, según”BBC“.

Así respondió el Roskomnadzor a usuarios de redes sociales quienes preguntaron con ironía: “Si ustedes prohiben PornHub, ¿me pueden sugerir una alternativa?”.

Por otro lado, añadieron en otro tuit: “Queridos fans de internet, el consejo sigue siendo relevante”.

Entonces, esto hizo “estallar” una guerra en las redes sociales. Incluso la página de Twitter oficial de uno de estos sitios publicó: “¿Y si les regalamos una cuenta premium, bloquearán a PornHub en Rusia?”.

. @roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?

Entonces, la agencia rusa contestó: “Lo sentimos. No estamos en el mercado y la demografía no es una mercancía”.

@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.

— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 15, 2016