Seguramente todos recuerdan a Harambe, el gorila que fue asesinado en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos. Su muerte provocó indignación a nivel mundial, puesto que muchos la consideraron injusta.

Y si no lo recuerdan, les explicamos: Harambe vivía en el zoológico de Cincinnati. En mayo del presente año fue asesinado a tiros para rescatar a un niño que cayó en su hábitat.

Desde luego, el hecho sorprendió al mundo. Y en Estados Unidos está poniendo de cabeza a la población. Luego de este suceso, los memes comenzaron a llegar.

Esto no es extraño: hay memes para todo. Pero estos fueron más allá. Incluso están conquistando al mundo entero, por lo que podemos encontrarlos en casi todos lados.

El fenómeno ha, incluso, llegado hasta la NFL: miles de fanáticos comenzaron a pedir jerseys personalizados de sus equipos favoritos a través de Internet. Esto no es extraño.

Sin embargo, debido al gran número de personas pidiendo que pusieran “Harambe” como nombre en el uniforme; la NFL decidió banear dicha palabra. Por suerte han recapacitado, así que ya podrán conseguir el suyo.

Ahora hay miles de estadounidenses “sufriendo” la pérdida del gorila a través de memes. Los selfies de personas llorando por él no paran. Los empleados de las cafeterías cada día preparan más bebidas para personas llamadas “Harambe”; e incluso los graffitis de las calles lo nombran.

Estos son algunos de los memes y tweets de Harambe que no paran de recorrer Internet:

Haters will say it’s fake but I didn’t edit or doctor these photos whatsoever. Harambe was lookin down on us…proud pic.twitter.com/vOUesbVRjr — Matt Muncy (@Renegade937OHIO) 5 de septiembre de 2016

“Los “haters” dirán que es falsa, pero no edité ni alteré esta foto de ninguna manera. Harambe estaba viéndonos… orgulloso”.

At the Indianapolis zoo and saw a gorilla exhibit. I miss harambe, taken too soon!!! #Harambe pic.twitter.com/UoppEm8SxL — BlowHoles42 (@ColinOKeefe42) 5 de septiembre de 2016

“Cuando escuchas a alguien hablando mal de Harambe”, dice el meme. En el tweet se lee: “En el zoológico de Indianapolis vi gorilas en exhibición. Extrañé a Harambe, se nos fue muy pronto”.

Love seeing Wests support for Harambe. His name will always be remembered on our back entrance speed bump#RIPHarambe pic.twitter.com/DPJUPJxxrU — Maddie Gallegos (@MaddsGallegos) 5 de septiembre de 2016

Amo ver el apoyo de “Wests” a Harambe. Su nombre será recordado para siempre en nuestra calle”.

El meme de Harambe enloqueció a los estadounidenses y está llegando al mundo entero, pero no a todos les gusta

“Escucha, niño, no tengo mucho tiempo. Tengo información que va a inculpar a Hillary Clin…”.

Del mismo modo, la fiebre llegó hasta los festejos por la independencia de México…

Pero por qué hay que festejar hoy… …si Harambe está muerto — Aranza Arriaga (@AresSilvers) 15 de septiembre de 2016

Cuando vas a dar el grito pero recuerdas que mataron a Harambe. pic.twitter.com/v0B46AxCjn — Armando (@CaballeroBarbon) 15 de septiembre de 2016

Pero no, un zoológico chino no llamó “Harambe McHarambeface” a su bebé gorila

Según Internet, un zoológico de China tuvo la maravillosa idea de pedirle a los internautas que votaran por el nombre de un bebé gorila. Pero no tenían idea de lo que sucedería.

Seguramente ustedes sí: el nombre ganador con un 73% fue “Harambe McHarambeface”. Internet se regodeó con la idea.

Pero la verdad fue descubierta por el “Daily Mail”. Esta noticia es totalmente falsa.

Así que no queda más: habrá que conformarse, usuarios de Internet. Por ahora el mundo se quedará sin gorilas llamados “Harambe”.