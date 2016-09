Por qué entronizamos a seres humanos que si bien podrían parecer comunes y corrientes (a veces más corrientes que comunes) y sin embargo, los miramos pa’rriba como si deveras caminaran sin tocar el suelo. Cinco minutos de reflector cibernético y ya nos queremos tomar la selfie con el interfecto. ‘Ora bien, hay unos cuantos que realizan actos ya sea deportivos, histriónicos, musicales, en el campo de batalla o hasta en la cama... que los hacen calificar para el Panteón de los Dioses y Diosas. De las y los Consagrados. Inmortales cuyo nombre seguirá repitiéndose con asombro per sécula seculorum. Llegar ahí no es de enchílame otra.

La mayoría narra muchas peripecias y miserias antes de dar pie con bola. Hubieran visto mis ojos de plato cuando me enteré que JuanGa fue dejado en un orfanato a su suerte. Y que un cuate suyo de la juventud soltó sin tapujos que para comer, ambos le hacían “al talón”. Como dijera Condorito: “Plop”. (Conste que cito y encomillo) ¿Donde empezó este culto a nuestros pares? Por ejemplo, se dice que “en música clásica, una diva es una cantante de renombre que se caracteriza por tener una voz excepcional”. O un temperamento excepcional... como por ejemplo la Callas. Igual que el término italiano prima donna. Que también se usa para nombrar a las mega bailarinas de ballet. Como la Pavlova. Esas forjadas a grito y varazo en el Bolshoi. Tanto en latín como en italiano, la palabra diva quiere decir divina y es la forma femenina de la palabra latina divus. El equivalente masculino es divo.

Eso del “temperamento fuerte”, debe prolongarse más allá de los escenarios. Aunque algunos más bien “se la prolonguen”. Otra característica es que estas “personalidades” de fuerte carácter tengan exigencias verdaderamente absurdas para actuar y para todo lo relativo a su profesión; y aunque parezcan un capricho, podría tratarse de alguna extraña estrategia. Por ejemplo, Madonna solicita una enoooorme copa llena de lunetas blancas, y debe haber una, en el medio de todo, color negra. Al principio yo imaginé que sería algún ritual kabalístico, filosofía que ella estudia, pero nones. Ella aclaró que si al llegar a su camerino encontraba esta solicitud bien resuelta, muy seguramente lo demás también se encontraría en perfectas condiciones. Algo más de lo que marcaría el Manual de la Diva (en caso de que existiera), sería “mantener en su vida privada una actitud distante y egocéntrica”. Esto ya no la rifa con los figurones de la ópera actuales, que hasta le manejan redes y son más cercanas a su público. Pero a ver... ¿díganme cinco de verdad de culto y VIVOS? De otros tiempos, ahi está una larga lista de “farinelis” y luego cantantes dotados como Enrico Caruso, nacido en 1873, para muchos el mejor tenor y de los mejor pagados de la historia, llegó a cobrar hasta 25 mil dólares de los de aquéllas épocas por una sola presentación. Además fue el primer cantante en realizar grabaciones con fonógrafo. Su grabación de 1902 de Pagliacci de Leoncavallo, su primer disco, logró vender más de un millón de ejemplares. ¡Tómala barbón! Y éso que no había iTunes, ni piratería.

Renata Tebaldi quien fuera conocida como la gran rival de la Callas, pero habiendo cosechado éxitos tan importantes como los de la otra, la Tebaldi cantó en unas mil 262 ocasiones, de las cuales mil 84 fueron en óperas completas y 214 en recitales, siendo la mejor soprano en roles tan importantes como Manon Lescaut, Tosca, Traviata o Don Carlo. Y debe haber hecho gárgaras con pinacates porque los cantantes pop y rockeros de ahora no aguantan una gira de un año sin apelar por lo menos en alguna ocasión a la cortizona. Pero claro, tampoco queda ya micho de esa “aura de romanticismo y misterio” tan necesarios para consagrar a divas y divos. Lo chafa es que sí existen artistas con arranques de diva. Ya saben, quien se trepa a un ladrillo y se marean. Basta exhibirlos en videos virales pa que aspiren, por lo menos, a algún título nobiliario cibernético: lord, ladies o gentelmen. Suspiremos y recordemos a los de a devis: Carlos Gardel, el Zorzal Criollo, Celia Cruz, la Reina de la Salsa, Pedro Infante, el Ídolo del Pueblo, Héctor Lavoe, el Cantante de los Cantantes, Antonio Carlos Jobim, Vicente Fernández, etcétera.

La frase

“La palabra diva para mí significa hacer algo sobrenatural con algo natural”. Patti LuPone

Lo chido

• Silvia Pinal, despegó en el cine mexicano con la cinta Un extraño en la escalera de 1954. Desde entonces, ha realizado un cúmulo de cintas exitosas que le han dado múltiples premios. Evangelina Elizondo inició su carrera en la Época de Oro del Cine Mexicano en diversos filmes, entre ellos Genio y figura y Educando a papá. En los últimos años se ha dedicado a trabajar en varias producciones de TV Azteca.

• Vicente Fernández, actor y cantante de música ranchera, y padre del también del talentoso Alejandro Fernández, provino de una familia de bajos recursos, y logró convertirse en un emblema de la música mexicana, y establecerse como una verdadera leyenda entre los hispanos. Y Julio Iglesias: ex futbolista, cantante y compositor español, con 40 años de carrera artística, y 300 millones de discos vendidos, Julio Iglesias es el intérprete latino que más álbumes ha vendido en la historia de la música latina.

• Marco Antonio Solís, cantante y compositor conocido como El Buki. Creador junto a su primo Joel, del grupo Los Bukis, un concepto musical que se convirtió en el máximo exponente del género grupero y el más popular en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica.

Ataques de diva:

Madonna. En el Toronto Film Festival prohibió que la mirasen a los ojos y que le mostrasen hortensias. Ordenó que en cada concierto hubiera un baño nuevo, y que se destruyera cuando ella se marchara. Además necesita docenas de rosas blancas (cortadas a una medida exacta) y velas para protegerse ‘de los malos espíritus’.

Grace Jones. Pedía ‘caviar facial’ todas las noches después de sus actuaciones. En los MOBO Awards de 2008 se negó a caminar hasta el escenario y ordenó que la llevasen en coche. En su gira de Circus Britney pidió que su habitación de hotel siempre tuviera una barra de striptease; y en su última gira en Londres, Spears quería que en su backstage hubiese siempre una foto de la Princesa Diana.

PARA PENSARLE...

Mi querido amigo Nicolás Alvarado tuvo que renunciar a la Jefatura de TVUNAM después de sus ácidas críticas a las composiciones del Divo de Juárez. Algunos aclaran que si acaso hubiera sólo externado que la música de JuanGa no era de su agrado, nadie hubiera respingado.El problema fueron sobre todo, dos frases sumamente discriminatorias, y clasistas en su columna de Milenio, soltando por ahi algunos adjetivos como:cursis, jotas y nacas.Esto no sólo se volvió trendin topic sino que al parecer molestó a mas de una “buena conciencia”. Respecto a si las letras están bien o no escritas, ayer le publicó una respuesta Yuri Vargas argumentando fuerte acerca de que el nivel de la poesía de Juan Gabriel “No sólo no es bajo, es en realidad alto al grado de dificultad técnica... Los versos de los tercetos son de diez sílabas, graves todos (rasgo de identidad, dado el carácter grave de la lengua española), articulados a la manera de los versos compuestos: con dos hemistiquios de cinco sílabas, también de perfecta sintaxis. El tercero y el sexto verso de esta serie estrófica, cabe referir, son esdrújulos y, en correspondencia con la tradición y técnica poéticas, tienen una sílaba de más para que el último acento se ubique en la cuarta posición, como es menester en todo verso o hemistiquio pentasílabo. Esto último denota, entre otras cosas, conocimiento de género. Los tercetos encadenados, por cierto, son comunes en la tradición cancionera mexicana (otro rasgo más de identidad); lo no tan común es el uso de los decasílabos como versos compuestos (clara expresión de estilo y, más aún, de oficio)” Y luego nos explica, incluso, que sus temas son Aristotélicos. ¡¡¡Arroz!!!



ARRIBA

El primer nombre artístico que Alberto Aguilera utilizó en los años sesenta fue Adán Luna, pero la disquera RCA le pide cambiarlo, entonces se autonombra Juan Gabriel, Juan en agradecimiento al hombre que le enseñó a trabajar cuando estuvo internado y Gabriel, en memoria de su padre.

ABAJO

Números comparados

Cada uno de los trajes de Juan Gabriel cuesta aproximadamente 5 mil dólares, y son diseñados por Alex Peimbert.

O sea unas 6.25 iPads

El chacaleo

Divas o divos VIVOS?

@luzdeluna005

...tal vez Madonna

@cretb54

Afortunadamente pocas. Queremos personas no mamilas. Que se creen superiores a los demas.

@DonovanEsau

Pues una Cher por ejemplo...