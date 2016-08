Llegar a la vejez es sinónimo de creatividad, versatilidad y un estilo ecléctico que es deleite para los fashionistas. Todo esto lo ha captado Ari Seth Cohen, quien con su icónico blog “Advanced Style”, ha retratado a los ancianos con más sentido de la moda de las grandes capitales del mundo.

Con un documental sobre su trabajo que también se puede ver en Netflix y con la reputación de ser el único que admira la belleza de la madurez en el mundo de la moda (llegó a retratar a Iris Apfel), METRO habló con él en el marco del lanzamiento del segundo libro que compila su trabajo, “Advanced Style: Older & Wiser”.

AdvancedStyle Foto:

¿Cuándo comenzaste a hallar belleza en la senectud? ¿Cómo hallaste a la primera mujer que retrataste en tu blog?

Siempre he tenido afinidad con las personas mayores desde que era muy joven. Mi abuela era mi mejor amiga y yo dibujaba dibujos de ellas y sus amigas todas con sus atuendos, a la edad de ocho años. Me mudé desde California hasta Nueva York, en 2008, cuando ella murió. Todos los hombres y mujeres de mi blog son los que he retratado alrededor de varias ciudades alrededor del mundo.

¿Cómo identificas la autenticidad y la unicidad en una mujer, su elegancia particular cada vez que las retratas?

Para mí es un cierto espíritu y actitud. Es tener una vitalidad y pasión por la vida que veo cada vez que las retrato. Adoro retratar gente que tiene su propio y único sentido del estilo y creatividad.

AdvancedStyle Foto:

¿Cómo definirías el concepto de estilo, mirando todos los atuendos que has inmortalizado en “Advanced Style”?

Estilo es cómo te conduces a tí mismo, cómo haces tu arte, tu comida, tratas a la otra gente. Es cómo tu hablas, caminas y te expresas.

¿Imaginaste en algún momento que “Advanced Style” tendría todo el éxito mundial de ahora?

Al comienzo pienso que estaba buscando la sabiduría que perdí cuando mi abuela murio. Todas las mujeres que he conocido me han enseñado ciertas lecciones y me han guiado en este camino. Mi única meta es mostrar una imagen positiva e inspiradora de envejecer.

¿Qué crees que “Advanced Style” representa para el mundo de la moda, en términos simbólicos?

Mi blog representa esperanza, alegría y da visibilidad a un grupo demográfico que siempre es subestimado. Pienso que es importante mostrar todas las caras del envejecimiento, pero los medios tienden a enfocarse en lo negativo y lo clínico. Quiero mostrar el lado positivo: la libertad, la sabiduría y la creatividad.

AdvancedStyle Foto:

¿Cuál ha sido la imagen más significativa que has hecho y de la que estás orgulloso?

Estoy orgulloso cuando la gente me dice que no tiene miedo ya de envejecer. Cada retrato es especial, porque representa un intercambio entre lo que soy yo y alguien que conocí brevemente en la calle. Y estoy muy agradecido por cada persona que me permite fotografiarla y de esta manera, compartir su historia con el mundo.

AdvancedStyle Foto:

¿Por qué decidiste hacer un libro?

Mi primer libro lo hice en 2012 y he estado desde entonces fotografiando a mucha gente maravillosa. Este libro incluye 22 ensayos personales sobre el envejecimiento y la vitalidad de las personas del libro.