Desde hace más de seis años, la bloguera Nadia Aboulhosn ha inspirado a miles de mujeres en el mundo para tener más confianza en sí mismas ante un espejo. Con sus versátiles, imaginativos y arriesgados looks ha sido una de las primeras “fatshionistas”, en tener su propia línea de ropa con Boohoo y su propia App.

Es una de las modelos y egobloggers más influyentes del mundo. Su actitud sensual y elegante ante cada pose y su manera de usar ropa que según las antiguas y absurdas reglas del estilo está “prohibida” para las mujeres de tallas grandes, le han granjeado más de 38 millones de seguidores en Facebook y más de 464 mil seguidores en Instagram. Mitad libanesa, ha hecho proyectos en conjunto con modelos como Tess Holliday y blogueras como Gabifresh. Publimetro habló con ella, sobre confianza, estilo y moda.

Lo que muchos admiran de tí es tu increíble actitud. ¿Cómo comenzaste a cultivarla? ¿Qué te inspiró a hacerlo?

¡Gracias! Mi confianza comenzó a muy temprana edad. Tuve padres geniales que me enseñaron que mi opinión era lo que más importaba. En mi adolescencia, siempre fuí contra la corriente. Además, hubo una serie de eventos que tampoco determinaron lo que la gente pensara si no lo que yo pensara sobre mí misma.

Muchas chicas tienen mucho miedo de mostrar sus cuerpos incluso con ropa bastante convencional. ¿Cómo lograste tú empoderarte a través de la ropa?

Para mí no hay otra forma de mostrar confianza que usar ropa y sentirse bien con ella. Las primeras impresiones siempre han sido muy importantes para mí. Puedo ver un montón de cosas sobre alguien con tan solo verlo. Pienso que de ahí puedo ver su confianza y también cómo se conducen con el mundo. Sentirte con confianza viene de cómo te amas a tí mismo y esto se refleja afuera.

¿Alguna vez llegaste a odiar tu cuerpo? ¿Cómo enfrentas las críticas y malos comentarios?

Nunca llegué a “odiar” mi cuerpo realmente. Hubo y hay cosas que me gustan más que otras. Me encantaría tener labios más grandes y que los brazos no lo fueran tanto, pero siempre pienso que hay muchas cosas buenas tanto adentro como afuera y siempre me enfoco en lo que yo amo sobre mí misma más sobre lo que no.

¿Cómo crees que tu blog ha cambiado la percepción de la imagen corporal en las redes sociales y la moda?

Pienso que lo que yo uso y cómo me siento conmigo mismo hace que las chicas puedan ver en mi cuerpo la inspiración para sentirse mejor consigo mismas. Pienso también que al verme haciendo shootings y cosas más mainstream les da esperanza de que el resto del mundo pueda considerar su belleza dentro del estándar “normal”.

¿Por qué comenzaste con el blog? ¿Qué le querías mostrar de tí al mundo?

Comencé porque quería usar un modo de expresarme en forma positiva. Y comencé también para mostrarles mis looks a otras chicas, para que ellas tuvieran inspiración. Nunca pensé que que llegaría a hacer sentir a la gente mejor sobre sí mismas, pero estoy muy halagada por eso.

¿Cómo comenzaste a construir tu estilo? Una de las cosas más maravillosas es verte con cosas que muy pocas mujeres usan.

Soy muy diversa. Un día me quiero vestir conservadora, otra andrógina, otro muestro más piel. Amo experimentar y mi estilo cambia todo el tiempo. Siempre me gusta romper límites y ver qué puedo hacer

¿Cómo creas un look? ¿Qué estilo te representa y amas más?

Siempre amaré las piezas que realzan mi figura, eso me representa mucho. Siento que eso me inspira y es lo que más viene de mí.

¿Y cuáles son las prendas que más amas?

Me gustan mucho los bodies con jeans ahora.