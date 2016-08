Acusa a ex millonario de maltratarla pero se golpeaba a sí misma

No hay que desestimar la alarmante cifra de violencia doméstica a nivel mundial: según la OMS, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o terceros en algún momento de su vida. Asimismo, un 38% de los asesinatos de mujeres producidos en el mundo son cometidos por su compañero sentimental.

Pero hay raros casos en los que algunas mujeres, aprovechando esta situación de vulnerabilidad, deciden inventarlo todo para sus propios fines. Esto pasó con la ex prometida del millonario de Florida Scott Mitchell, Mary Hunt. Mientras que él la acusó de robarse 2.1 millones de dólares en joyas (tomadas de su caja fuerte), ella le armó todo un caso de violencia doméstica.

Pero lo que no sabía la mujer de 29 años, es que su ex tenía un as bajo la manga: un video donde se muestra cómo ella misma se infrigió los golpes. Ella grita y comienza a golpearse en la cara.