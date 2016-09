Anna Zayachkovskaya gano el concurso de Miss Ucrania 2013, fue alli cuando la fama le permitió conocer a Gianluca Cervara, con quien contrajo nupcias a la edad de 24 años.

Un buen día Anna decidió salir a fumar un cigarrillo, pero para sorpresa de su esposo, ella nunca regreso.

Fue asi como su esposo comenzó una extensa búsqueda por distintos países, para localizar a su esposa, dando aviso a las autoridades, familiares quienes ayudaron en la búsqueda.

Pero todo indicaba que Anna estaba dispuesta a irse lejos ya que llevo consigo sus documentos personales y 6 mil dólares que sustrajo de la caja fuerte de su esposo.

Después de varias semanas de búsqueda, Cervara se llevó la peor de las sorpresas cuando, encontró por accidente una fotografía de su esposa en Intargram, donde todo indicaba que ella vivia en Nueva York, tenia un nuevo trabajo y una relación con otro hombre.

En entrevista para un medio ucraniano Anna explicó: “Escapé del infierno. Ese hombre es un violento que me pegaba repetidamente. La primera ocasión fue en Ucrania. Tuve que ir a refugiarme en la casa de mis padres en Ivano-Frankivsk. No les dije lo que me había pasado y cuando él vino a buscarme decidí darle otra posibilidad. Nos casamos y creí que comenzaba una nueva vida”.

Pos su parte Cervara, presentó una demanda “por violar el acuerdo prematrimonial que tenían”, abandonandolo para ir a la cama de otro hombre, expresó.