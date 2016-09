El sitio Women's Right News ha subido una foto que se viralizó a través de su página de Facebook, ya que en ella, aparecen dos maniquíes de mujer que no son de talla cero. Las figuras, que sólo usan ropa interior, no tienen el estómago plano, ni cinturas breves, sino que cuentan con proporciones más realistas de la mujer promedio. La foto fue tomada en 2007 por Rebecca Silvekroon en la tienda sueca, Ahléns, competencia directa de H&M. Al respecto, Silvekroon comentó que no su objetivo era...