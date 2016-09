Kevin Love, usuario de Facebook mejor conocido como #LadyLushona desde que causó polémica por unvideo en el que participa en la marcha por la defensa de la familia "natural" en Sonora pese a ser homosexual, aseguró que lleva cinco años soltero porque no le gustan "los afeminados".

"Llevo casi cinco años de estar soltero. No me gustan los afeminados. Yo nunca le e rogado a nadie y mucho menos a un afeminado que lo unico que sabe hacer es escandalo", escribió en su perfil de facebook el pasado sábado.

El pasado 10 de septiembre, el joven oriundo de Nogales, hizo un llamado para "lushar" por los niños, quienes, asegura, tienen derecho a crecer con una mamá y con un papá.



"Listos para la marcha en Nogales, Sonora ¡yeeeei! tenemos que 'lushar' por los derechos de los niños de que crezcan con una mamá y un papá", dijo el joven.

La publicación de inmediato generó críticas de usuarios que aseguraban que Kevin es homosexual, algunos de ellos incluso publicaron fotografìas del joven en las que aparece maquillado o con las uñas pintadas, sospechas que fueron esclarecidas con sus publicaciones posteriores.

"Gracias a Dios hoy me levante lleno de energia. Gracias a todos mis VERDADEROS AMIGOS por el apoyo. Especialmente a los gays educados llenos de amor. Tambien gracias a todos los medios de comunicacion interesados en mi pero en estos momentos no me dan ganas de hacer entrevistas. Que Dios los colme de bendiciones a todos! #Yodecidoxlafamia #Tolerancia #Amoalosgays", expresó también en sus redes sociales.