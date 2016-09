Un músico noruego decidió lanzar una campaña política en forma de broma, pero para su sorpresa Gylve Nagell, mejor conocido como 'Fenriz', que es miembro de la banda de black metal Darkthrone salió electo.

El emblema de su campaña fue "Por favor, no votes por mí", acompañado de una fotografía de él sosteniendo a su gato, sin embargo ahora Nagell ha ganado las elecciones.

En una entrevista de radio para el el portal ‘CLRVYNT’ Nagell dijó que recibió una llamada para formar parte del Consejo de Kolbotn, "Un día me llamaron y me preguntaron si quería estar en la lista para las elecciones de representantes del Consejo. Dije que sí, pensando que sería el 18 tras la votación y no tendría que hacer nada".

A sus 44 años, se dijo no muy contento por los resultados, ya que considera que el oficio es aburrido.

La ley noruega no permite que un funcionario que fue elegido por voluntad popular renuncie, así que Nagel tendrá que terminar su periodo de cuatro años como diputado.