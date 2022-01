¡Decídete por un Toyota híbrido ya!

No se enchufan, no necesitan recargarse, no se manejan distinto, si consumen combustible, pero de una manera exponencialmente más eficiente, sí cargan sus baterías con el movimiento y la energía que se regenera al frenar, de hecho de bajada vas cargando energía en vez de gastarla, y así la familia Toyota de híbridos hace la vida más eficiente no solamente en tu familia sino alrededor del planeta donde han conseguido cifras impresionantes con los diez millones de autos híbridos que han vendido en el mundo, y contando, con lo que ha logrado ahorrar 29 mil millones de litros de gasolina en 20 años, o eliminar 77 millones de toneladas de CO2 emitidas al ambiente.

¿Por qué ya?

Toyota ha logrado posicionarse como la principal marca de autos electrificados híbridos, con la tecnología inteligente que hace que sus clientes puedan ahorrar, ser eficientes, conscientes con el medio ambiente y sin tener que realizar inversiones adicionales, sacrificar su estilo de vida, además de ofrecer serios contendientes en el mercado electrificado y en varios segmentos.

Por ejemplo, la nueva generación de su minivan Siena, la más exitosa del mercado, ya no cuenta con una versión solo a gasolina, todas son híbridas, y desde hace más de 10 años que introdujo el Prius a México, el auto ha logrado posicionarse como uno de los más vendidos en su segmento y hoy esa misma tecnología la encontramos en varios de sus vehículos más vendidos como en Corolla Hybrid, Camry Hybrid y hasta la RAV4 Hybrid, a los que seguramente en el futuro se les unirán más y más.

Toyota Corolla Híbrido Toyota Corolla Híbrido

Es hoy el momento híbrido

Así un motor de combustión interna que alcanza niveles insospechados de eficiencia como motor principal se combina con un eléctrico, y así se actúa de la manera más eficiente según lo que se quiere lograr, tanto rebases más certeros como eficiencia máxima al acelerar o recuperación total a bajar una pendiente donde inclusive hay un modo de recuperación máximo. Los híbridos de Toyota son casi como un curso diario de eficiencia de manejo pues se va midiendo como se puede ser cada día mas eficiente.

Las baterías siempre estarán cargadas y si llegan a cierto nivel, el mismo motor de combustión permite cargarlas, la energía de movimiento se recicla al poder llevarla a las baterías de regreso al frenar o dejar ir el auto en una pendiente.

Así, los híbridos son la gran solución que cada día aumenta en Toyota y su gama, con un dinamismo único, manejo sencillo y confortable, y sin diferencias aparentes con un auto normal a gasolina.

¿Para quién es la familia híbrida de Toyota?

Es para aquellos que siempre van a la vanguardia, que piensan en el presente y como actuar para cuidar el futuro, que adoptan lo que en general es bueno para su alrededor y siempre desean máxima calidad y prueba de los productos en los que invierten. Así, no habrá otra marca con tal cantidad de híbridos vendidos en el mundo, y con el número de unidades electrificadas de esta manera en México celebrando ser el “benchmark” a seguir en la industria con esta tecnología que sigue su camino para ofrecer movilidad que, a la vez de hacer sentir al cliente libre, que colabora con la naturaleza lo que le hace sentir felicidad y paz, pero además vanguardistas por adoptar esta tecnología hibrida en su vida.

Toyota hoy en día es líder en ello, dejando el cliente elegir entre varios modelos según sus necesidades desde crossovers hasta minivans, pasando por sedanes, y aumentando cada día más su gama.

Toyota Rav4 Híbrido Toyota Rav4 Híbrido

¿Y que hay de diferente?

Como le menciono al inicio, no se conectan, no tienen servicios especiales o más caros, no necesitan más costo de uso o tenencia del vehículo, pueden circular igual en ciudad que en carretera, son para todo clima y la lluvia no les hace nada, trabajan igual que uno de gasolina tradicional, pero el cliente ve recompensado su bolsillo, las visitas a la gasolinera se espaciarán de manera importante y el sentimiento de responsabilidad, colaboración con el medio ambiente y – sobre todo – el gran manejo que dan con poder al arranque y rebases, así como gran eficiencia en el tráfico pudiendo circular totalmente eléctricos, sin duda son los factores que cada día mas conquistan hoy a los clientes de la familia de híbridos Toyota, así que hoy es el momento de unirse a la familia de la tecnología inteligente.