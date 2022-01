Mercedes-Benz y Luminar dan el siguiente paso en conducción automatizada

Mercedes-Benz kooperiert mit Luminar und treibt Pionierarbeit bei der Entwicklung automatisierter Fahrsysteme der nächsten Generation voran Mercedes-Benz partners with Luminar to enhance pioneering work in next-generation automated driving systems Austin Russell (links), Gründer und CEO von Luminar, zusammen mit Markus Schäfer (rechts), Mitglied des Vorstands der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer verantwortlich für Entwicklung und Einkauf. Austin Russell (left), CEO and Founder of Luminar, together with Markus Schäfer (right), Member of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer responsible for Development and Procurement. (Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing/Daimler AG)