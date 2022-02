BJ40 Plus el guerrero asiático 4x4

Estamos ante un ejemplar difícil de decirle que no; se bate en el segmento de extremos 4x4 con todo: Tecnología, diseño, seguridad y equipamiento. Es el BJ40 Plus, que he notado nadie lo conoce por nombre, pero quien lo ve en la calle pregunta por él, se cuestiona qué es este vehículo y aunque le ve una imagen similar a otros 4x4, sabe que es una nueva opción. Es posiblemente el vehículo que he probado en el que más personas me han preguntado y muchos otros se han querido subir.

Llama la atención, es un vehículo que parece un gran guerrero de la montaña, selva y desierto, uno que no se le puede poner nada enfrente, y que puede con todos los caminos, y la apreciación no es errónea.

BAIC BJ40 4X4

Mi respuesta más correcta ha sido en casi todos los casos que es la opción en “Todo terreno” hechos en China, de marca asiática, que demuestra que poco a poco la industria de ese país ha sabido absorber y aplicar todo lo que en la industria automotriz global ha dejado décadas de desarrollo en los vehículos. BAIC, con el BJ40, que en nuestro país se comercializa la versión “Plus”, llega con una promesa de desempeño, de fortaleza y durabilidad, y para ganarse la confianza de los clientes en las marcas chinas es el vehículo perfecto para hacerlo. Hay que recordar que se vende en las concesionarias tituladas como “Motornation” y ahí no hay nada que se le parezca, y también ahí el cliente la admira como buen ejemplar y compañera de las demás.

Diseño aventurero

BJ40 Todoterreno

Hay que decir que el diseño es de los grandes 4x4, como algunos chinos, logra parecerse a algunos vehículos de su segmento. Las formas cuadradas, techos removibles, puertas con remaches expuestos, buenos ángulos de ataque y salida están presentes; pero todo ello con una cargada imagen de fortaleza única que propone en su segmento.

En la forma de interacción es totalmente diferente, vemos detalles en el interior, como la luz ambiental totalmente sofisticada, buenos acabados, tablero digital y conectividad con la pantalla central. El botón de encendido en medio de la consola central y una perilla redonda para seleccionar el modo de manejo deseado, con parámetros todoterreno o sport.

Start BJ40

Cuenta con un alto nivel de equipamiento que enumerarlo sería una gran lista, pero como siempre digo hay detalles que marcan la diferencia. El espejo retrovisor de cámara o normal, la calidad de la imagen de pantallas o las luces frontales led, o espejos que se doblan solos al cerrar desde el llavero, es sin duda sinónimo de que trae todo el equipamiento posible.

Entrando en materia de motor, porta el 2.3 litros turbo de 247 caballos de potencia, el cual es un gran ejemplar para traerlo en ciudad y carretera, por arriba de las dos mil revoluciones empieza a empujar hasta que soltamos el acelerador. Es eficiente en consumo de combustible, el entusiasta del 4x4 debe pensar diferente el torque, aquí debemos llevarlo en altas revoluciones siempre para lograr el torque necesario para atacar cuerpos de agua, subidas, rocas y el descenso con el “Hill descent” es exacto.

Interior BJ40 Detalles

BJ40 está preparado para condiciones extremas de manejo fuera del camino y para ciudad es un gran ejemplar, estimo que muchos lo usarán por su gran imagen de aventura en el día a día y en ciudad, pero cuando quieran la gran aventura no les quedará a deber.

La magia es gracias a su transmisión a las cuatro ruedas con modos para carretera a un eje, a dos y la “4Low”; suspensión independiente adelante y atrás de cinco brazos, llantas de 17 pulgadas de gran perfil 65, neumático de refacción montado en el portón trasero, que por cierto abre a la derecha y el medallón, bascula hacia arriba, ganchos frontales en color rojo, todo ello hace que sea un real guerrero que llama la atención a su paso.

Manejarlo ha disipado mis dudas, adaptarse al torque del turbo, al manejo de un vehículo de esta dimensión, es cosa fácil, en 954 mil pesos de precio es posiblemente uno de los vehículos chinos de más alto valor, pero también es certero decir que es uno de los mejor construidos que he manejado y que llega para patentizar la calidad de BAIC y el servicio de Motornation como distribuidor en un segmento que el entusiasta conoce muy bien. Atrae miradas, gran opción en menos de un millón de pesos.