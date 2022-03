Land Rover Defender tiene una nueva edición especial conmemorando al agente 007

La franquicia de James Bond cumple 60 años y Land Rover Defender preparó un homenaje único. Se trata de una edición especial del vehículo que conmemora sus apariciones en la franquicia desde Octopussy en 1983. Además, este modelo competirá en el Bowler Defender Challenge 2022, una competición de rally abierta a competidores veteranos que desean prepararse para el rally anual en Dakar.

Para celebrar la asociación de Land Rover Defender con el agente 007, la marca ha seleccionado al piloto ideal. Mark Higgins, el británico tres veces campeón de rally y también piloto de acrobacias en las películas regresará a los rallies junto con su copiloto Claire Williams. Hasta ahora, Higgins ha participado como conductor stunt en 4 películas de la franquicia: Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time To Die.

Una Land Rover Defender para 007

En conmemoración al agente 007, la Land Rover Defender que competirá se basará en un modelo Defender 90 actual. Sin embargo, esta versión resalta a la vista inmediatamente. La camioneta presenta una franja negra y dorada de Bond con los nombres de cada cinta en el cofre y las puertas traseras. Además, el coche cuenta con un logotipo especial 007 en el techo y costados.

Land Rover Defender La primera aparición de Land Rover Defender en las películas de James Bond es Octopussy.

Para la competición, el modelo de Defender que competirá está impulsado por el sistema de propulsión P300 Ingenium. Esta configuración incluye modificaciones en seguridad como una jaula antivuelcos, refrigeración mejorada para motor y transmisión, un escape deportivo y un nuevo alerón trasero.

Vista aérea Land Rover Defender 90 60 años de James Bond

Otras mejoras incluyen ruedas Bowler de 18 pulgadas reforzadas con neumáticos todo terreno y un diseño de suspensión a la medida. Bowler Defender Challenge consta de 12 equipos que empieza a partir del 26 de marzo.