¿Sabes por qué el Bajaj Qute es estrella de cine?

Los coches que protagonizan las películas de Hollywood tienen una tendencia muy clara. Son iconos populares de la historia automotriz, tienen una enorme presencia en pantalla o simplemente son súper coches de precios exorbitantes. Pero el Bajaj Qute sin ser ninguna de estas cosas se ganó el papel estelar en una película de Hollywood altamente exitosa.

Los detalles del Bajaj Qute

El Bajaj Qute, antes conocido como el RE60 es un coche que debutó en 2013 enfocado al mercado local en India. Sus sorprendentemente pequeñas dimensiones de una distancia entre ejes de 1,9 metros y una longitud de 2,7 metros han sido su principal atractivo para sus clientes. Sin embargo, lo curioso es que bajo la ley de India no está clasificado como un automóvil como tal.

Registrado como un “cuadriciclo”, solamente se puede utilizar con propósitos comerciales. Este pequeño vehículo desarrollado en conjunto con Nissan y Renault está disponible a 2,500 dólares. Cuenta con un motor de un solo cilindro con una eficiencia de hasta 30 kilómetros por litro. Con su motor de 217 cc con 20 caballos de potencia y un peso de 400 kilogramos, registra una velocidad máxima de solamente 70 kilómetros por hora.

Bajaj Qute Interior Originario de la India, se produce desde 2013.

Su aparición en La Ciudad Perdida

Bajaj Auto, los responsables detrás del Bajaj Qute, vehículo que se comercializa en India exclusivamente, actualmente son el segundo mayor fabricante en el país en cuanto a volumen. Así que podemos decir que no necesitaba mucha publicidad que digamos. Sin embargo, eso no detuvo a los directores Adam y Aaron Nee de otorgarle un papel esteler dentro de la cinta The Lost City.

Estelarizada por Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe; esta película es un viaje tropical muy divertido que cuenta la historia de una novelista de romance y el modelo de sus portadas. Al quedarse atrapados en una isla con un volcán activo, ambos deben escapar mientras los persigue un millonario en búsqueda de un tesoro mítico. Actualmente, la película se encuentra en el lugar diez de las películas que más han generado dinero en el año 2022. Mira el trailer en este vínculo.