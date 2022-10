The Future Is Neutral: Renault quiere cambiar la industria automotriz

Renault presentó The Future Is Neutral, una totalmente nueva entidad con un solo objetivo: avanzar hacia la neutralidad de recursos contaminantes en la industria automotriz. Es decir, amplios conocimientos técnicos que van desde ingeniería a química serán cruciales para motivar a las compañías automotrices, no solo Renault, a moverse hacia la producción lo más sustentable posible.

Los objetivos de la empresa

The Future is Neutral de Renault en contexto de esta transición a coches eléctricos y la escasez de recursos, la idea será proporcionar materiales reciclados para la producción de carros nuevos. En la actualidad, un vehículo nuevo solamente contiene entre un 20 y 30% de materiales reciclados procedentes de todas las industrias.

Por lo tanto, a corto plazo, esta entidad busca crecer estos porcentajes notablemente. La meta general será conseguir una facturación de 2,300 millones de euros para 2030. Es decir, esta filial de Renault aspira ser líder industrial y económico para ese año. Por último, busca acelerar su desarrollo y reforzar su liderazgo mediante abrir una parte minoritaria de su capital a inversionistas extranjeros. Unos 500 millones de euros serán cofinanciados hasta 2030.

Logo The Future Is Neutral

El futuro de la experiencia neutral

Renault también nos comparte que la fortaleza de The Future Is Neutral está en su capacidad de mover una red de filiales para recoger piezas, materiales y baterías para ser recicladas. Gracias a este sistema, se plantea desarrollar una economía circular en cada etapa del vehículo, asegurándose que desde la producción hasta el final de la vida útil del carro pueda ser lo menos contaminante posible.

Junto con socios industriales menores, el reciclaje de las baterías así como un proceso de producción limpio se espera que atraiga al resto de fabricantes europeos. Por último, la compañía trabajará con sus socios fabricantes de baterías Vektor para poner a disposición baterías en desuso.