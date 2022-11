Mercedes-Benz anuncia la segunda etapa de su colaboración con la película Avatar

Mercedes-Benz y su alianza con Avatar: The Way of Water y 20th Century Studios entra a su segunda etapa. La película se considera como una de las más taquilleras de la historia. Y tanto la firma de la estrella como el mensaje central de la cinta incorporan temas de sustentabilidad.

Las metas en común

Los activos de la campaña de Mercedes-Benz con Avatar está representado por los vehículos totalmente eléctricos de la compañía: Mercedes-EQ. La campaña se desarrollará en mercados claves de la marca tanto en cine, televisión medios digitales y sociales.

Avatar: The Way of Water (Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing)

La película es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine. Destaca por un mensaje profundamente ligado al espíritu de Mercedes-Benz y los objetivos establecidos en Ambition 2039. Se comparte la creencia de que se necesita un enfoque más respetuoso urgentemente con la naturaleza y que debemos conservar nuestros recursos.

VISION AVTR

Adicionalmente a la campaña, Mercedes-Benz y Avatar presentaron un coche concepto para celebrar su unión. El VISION AVTR se diseñó en colaboración con Lightstorm Entertainment y los diseñadores de la marca.

Destaca por líneas tensas de “un arco” y un lenguaje de diseño primordialmente orgánico. Cuenta con materiales sostenibles como cuero vegano DINAMICA hecho de materiales reciclados. Cuenta también con “Karuun” de rápido crecimiento que sólo puede prosperar en la biodiversidad.y tecnología de baterías orgánicas y compostables.

ViSION AVTR Parte Trasera (Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing)

Treinta y tres aletas biónicas del coche pueden comunicarse con el mundo exterior. En lugar de un volante convencional, VISION AVTR tiene un elemento de control multifuncional en la consola central. Cuando el usuario levanta la mano, el sistema inteligente proyecta un menú en la palma de tu mano y así seleccionar lo que buscas. Es sin lugar a duda, tal como la película, una visión hacia el futuro.