Madrid, España.- La histórica participación de Nissan en diferentes categorías del deporte motor, como la GT3, GT4, Super GT y en los últimos años la Fórmula E, ha obedecido a un objetivo estratégico: desarrollar las tecnologías que serán utilizadas en los vehículos comerciales “From the race track to the road”, y la mejor prueba de ello es el nuevo Ariya con e-4ORCE. Esta tecnología es utilizada por el Gen3 que conocimos en Madrid y con el que Nissan participará en la próxima temporada de la Fórmula E ABB FIA World Championship.

Aprovechando nuestra visita al Circuito de Madrid Jarama-Race, pudimos poner a prueba este crossover coupé 100% eléctrico en su versión e-4ORCE y comprobar las ventajas de su manejo y su poder de recuperación.

¿Qué es e-4ORCE?

e-4ORCE es la tecnología de control en las cuatro ruedas más avanzada de Nissan ya que gestiona con precisión la potencia de salida y el rendimiento de frenado para lograr un manejo suave y estable. De destacar que cuenta con dos motores, uno en cada eje, eso lo hace muy interesante.

Ariya e-4ORCE, el futuro del vehículo eléctrico es ahora

Los ingenieros de Nissan lograron afinar la tecnología de control de precisión y los motores eléctricos de e-4ORCE para brindar una comodidad de conducción sin precedentes para todos los ocupantes del vehículo.

Adicionalmente, el sistema mejora la confianza del conductor al trazar la línea de conducción prevista sobre casi cualquier superficie del camino, incluidas las carreteras o calles mojadas y nevadas, sin necesidad de cambios en el estilo de conducción, nosotros pudimos comprobarlo en las curvas del circuito. Sin ser evidentemente un vehículo de carreras, su respuesta ante las demandas de esta pista fue sobresaliente.

El sistema calcula la fuerza impulsora requerida para girar, acelerar y desacelerar en respuesta a la operación del conductor. e-4ORCE controla libremente la fuerza motriz de las cuatro ruedas según la situación y proporciona una conducción de alta calidad y estabilidad.

Suave desaceleración

En la prueba de desaceleración, por ejemplo, pudimos comprobar que los motores delantero y trasero emplean el frenado regenerativo de manera equilibrada para desacelerar el vehículo. Esto suprime el comportamiento de cabeceo de la carrocería del vehículo que se produce cuando solo las ruedas delanteras emplean el frenado regenerativo, logrando así una desaceleración plana y suave y proporcionando un viaje cómodo y sin mareos para los pasajeros.

Ariya e-4ORCE, el futuro del vehículo eléctrico es ahora Foto: Nissan.

Al acelerar a fondo entran en funcionamiento las características únicas de sus motores que pueden controlar el par con alta precisión en respuesta a la operación del acelerador, los neumáticos de 20″ se impulsan suavemente cuando se presiona el acelerador para lograr un arranque suave y potente incluso en pendientes.

En comparación con los 4WD mecánicos convencionales que solo pueden variar la distribución de la fuerza motriz hasta 50:50 debido a su estructura, un sistema 4WD con motores en cada eje tiene el potencial de cambiar libremente la fuerza motriz de 100:0 a 0:100. Al combinar esto con el control de frenado, se puede cambiar la fuerza motriz de la izquierda y la derecha, y la fuerza motriz de las cuatro ruedas se puede controlar a alta velocidad y con alta precisión.

Con seguridad, y más pronto de lo que imaginamos, veremos más modelos de Nissan con versiones e-4ORCE en el mundo, sin duda, un gran avance en la oferta de movilidad eléctrica de la marca japonesa que sigue avanzando en su camino hacia la electrificación.

Rangos del Nissan Ariya

-Versión 63 kWk hasta 403 km

-Versión 87 kWh hasta 533 km

-Versión 87 kWh e-4ORCE (dual motor AWD) hasta 515 km

Velocidad máxima: 200 km/h