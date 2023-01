Ford F-150 Lightning es el “Camión del Año” en Estados Unidos

Obtener un NACTOY (North American Car, Utility and Truck of the Year) es algo muy valorado en la industria automotriz y Ford con su F-150 Lightning lo ha logrado, ha sido nombrado “Camión del Año”.

El jurado de estos premios está compuesto por periodistas independientes de la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá.

A lo largo del año, los miembros del jurado de NACTOY pasaron cientos de horas probando, investigando y evaluando vehículos sobre innovación, diseño, seguridad, rendimiento, tecnología, satisfacción del conductor, experiencia del usuario y valor para emitir los votos de los ganadores del premio NACTOY 2023.

Ford F-150 Lightning un modelo exitoso

Este es el primer premio del año en la lista de trofeos para el segmento de camiones eléctricos, siendo el tercer premio consecutivo como Camión del Año y el quinto para Ford en los últimos tres años.

La alta demanda de esta pick up eléctrica en la Unión Americana ha obligado a Ford a trabajar arduamente en la producción y entrega de unidades: “Nos estamos moviendo rápidamente para aumentar la producción a una tasa de ejecución de 150,000 unidades este otoño y presionando para mejorar todos los aspectos de este camión. Hemos comenzado a entregar Lightnings directo de fábrica con una fantástica nueva actualización de la interfaz de usuario para mejorar la experiencia de conectividad de los conductores”, afirmó orgulloso Jim Farley, presidente y CEO de Ford.

F-150 Lightning es el camión eléctrico más vendido en los Estados Unidos

Lanzado inicialmente en mayo de 2022, hoy las ventas de este imponente eléctrico ya llegan a las 15,617 unidades, convirtiendo a Ford en el segundo fabricante de automóviles eléctricos en los Estados Unidos en 2022.

“El esfuerzo de Ford para crear una F-150 totalmente eléctrica ha sido notable porque combina las dimensiones y características de la unidad estándar, lo que significa que conserva un soporte masivo en el mercado de accesorios, con mejoras sustanciales en áreas como el almacenamiento y el soporte de energía móvil. Es realmente lo mejor de todos los mundos, dando a la F-150 Lightning una amplia gama de aplicaciones tanto para clientes de camiones tradicionales como para los nuevos usuarios en el segmento”.