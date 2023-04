Mazda muestra tecnología de seguridad en sus vehículos

La tecnología en seguridad dentro de los vehículos se desarrolla con gran velocidad. Mazda tiene como objetivo registrar cero fatalidades vehiculares provocadas por autos nuevos de la marca en 2040. Por ello cuentan con la filosofía de seguridad “Mazda Proactive Safety” para detectar y prevenir peligros en el camino.

Ahora, la firma exhibirá sus tecnologías en la International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, también conocida como ESV 2023.

La muestra que se realiza en Yokohama, Japón, tiene como objetivo mostrar lo más avanzado en seguridad y tecnología vehicular.

Este año, la temática de la exhibición corresponde a la “seguridad vehicular mejorada y equitativa para todos hacia los próximos 50 años”.

Algunas de las pláticas y conferencias que se realizarán corresponden a tecnologías de seguridad para la protección de niños, personas mayores y otros usuarios vulnerables de distintos tipos de transportes. De igual manera, los debates sobre tecnologías de conducción autónoma y avances de inteligencia artificial se darán a conocer en el evento.

Mazda CX-60 un vehículo con alta tecnología en seguridad

Mazda CX-60 Tecnología en seguridad

La firma japonesa tiene contemplado un enfoque en tecnologías de seguridad centradas en el ser humano. Por ello exhibirá un Mazda CX–60 equipado con el sistema Driver Emergency Assist (DEA).

Mazda Co-Pilot Concept es un concepto de tecnología avanzada de asistencia a la conducción que reduce los riesgos al monitorear las condiciones del conductor como rasgos de somnolencia o problemas de salud.

Por su parte, Driver Emergency Assist (DEA), se desarrolló bajo este concepto, determina cuándo el conductor no puede controlar el vehículo debido a una pérdida del conocimiento. En tales situaciones, esta tecnología funciona para reducir la velocidad y detener el vehículo, al mismo tiempo que alerta a las autoridades de emergencia.

Esta tecnología ya está disponible en Mazda CX-60 para el mercado japonés y es el primer vehículo en Japón que cumple con las nuevas normas de seguridad de este país, las cuales fueron modificadas para garantizar el cumplimiento de la norma de seguridad número 79, que es una de las más exigentes del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas.

Mazda planea expandir las tecnologías de seguridad basadas en este concepto, aumentando gradualmente la cantidad de modelos de vehículos que incorporan este tipo de asistencias.