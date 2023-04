Toyota dio a conocer en el Autoshow de Shanghái, dos modelos concepto que nos muestran lo que será el futuro de la electrificación de la marca e bZ Sport Crossover Concept y bZ FlexSpace Concept.

Ambos forman parte de la serie Toyota bZ, que integra a los vehículos con tecnología 100% de batería eléctrica (BEV). Se dio a conocer que estos modelos verán la luz en el mercado chino en 2024, como dos modelos de los 10 BEV que la marca planea tener para 2026.

Toyota en el camino a la electrificación

Con estos vehículos Toyota demuestra que está acelerando la expansión de su línea de vehículos 100% de batería eléctrica (BEV) junto con sus socios locales para ofrecer productos con más valor y que atraigan aún más a los clientes en China.

El atractivo bZ Sport Crossover Concept destaca por su estilo activo y distintivo. Además, fue desarrollado conjuntamente por BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO. LTD. (BTET), una empresa conjunta establecida por Toyota y BYD Co. Ltd (BYD), FAW Toyota Motor Co., Ltd. y Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd. (TMEC); y está previsto que FAW Toyota Motor sea quien lo produzca y venda.

Toyota presenta dos nuevos vehículos eléctricos de la serie bZ en Shanghái Los interiores futuristas del eléctrico bZ FlexSpace de Toyota.

bZ Sport Crossover Concept, diseñado para la Generación Z, incorpora funciones que evolucionarán, aún después de la compra, incluyendo características inteligentes como la asistencia al conductor y el sistema de estacionado automático.

Por su lado, bZ FlexSpace Concept es un SUV familiar también 100% de batería eléctrica (BEV). Este está siendo desarrollado conjuntamente por Toyota, Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC), GAC Toyota Motor Co., Ltd. y TMEC, y está previsto que GAC Toyota Motor lo produzca y se encargue de las ventas.

Así luce el interior del bZ Sport Crossover Concept de Toyota.

Su concepto se considera como “Cozy Home”, pues la idea es crear un espacio que toda la familia pueda usar de manera segura, cómoda y libre, con tranquilidad. bZ FlexSpace Concept ofrece un gran espacio en la cabina, facilidad de uso, seguridad avanzada, un rango de crucero confiable, así como varias funciones inteligentes. El desarrollo está en curso para crear un automóvil que sea ideal para que la vida diaria de familias, amigos y parejas sea aún más placentera.