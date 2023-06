Lincoln Corsair, fue desarrollada para captar la atención de los jóvenes clientes de la marca, de ahí que su diseño sea deportivo y que incorpore tecnología funcional.

El evento de lanzamiento se llevó a cabo en el Centro Cultural Indianilla, donde Sebastián Casanova, Director de Lincoln México, afirmó: “Esta nueva SUV nos permite brindar una opción a todos nuestros clientes que buscan un tipo de lujo excepcional”.

Nueva Lincoln Corsair, más deportiva, tecnológica y vanguardista Lincoln Corsair Grand Touring (PHEV) porta el diseño de la estrella Lincoln Spirit Blue.

Los cambios en la nueva Lincoln Corsair

En el exterior, muestra una nueva y más grande parrilla de diseño constelación que cuenta con acabados en hoja metálica satinada y, en el caso de la versión Grand Touring (PHEV), con acentos en color azul que le dan un tono eléctrico, una de las características más significativas que definen a esta versión Híbrida Conectable.

Lincoln Corsair Grand Touring (PHEV) porta el diseño de la estrella Lincoln Spirit Blue y distintivos en su diseño exterior haciéndola reconocible de manera instantánea.

La parrilla se combina con las luces LED diurnas en forma de alas que le dan a Lincoln Corsair un rostro fresco. Además, integran rines nuevos personalizables que le otorgan a esta SUV un aspecto más limpio, moderno y dinámico.

Lincoln Corsair llega a México con ocho diferentes colores: blanco, perla, plata, cereza, Merlot, grafito, obsidiana y el nuevo color que se integra al portafolio, índigo.

Al interior Lincoln Corsair ostenta una arquitectura de formas horizontales que proyecta gran amplitud y tranquilidad al ofrecer además un techo panorámico VistaRoof®.

Nueva Lincoln Corsair, más deportiva, tecnológica y vanguardista Al interior Lincoln Corsair ostenta una arquitectura de formas horizontales que proyecta gran amplitud y tranquilidad

Tecnología y comodidad, las claves

Lincoln Corsair fue equipada con un panel de instrumentos rediseñado, tiene una pantalla LCD de 13.2 pulgadas, que proporciona una visualización amplia y nítida de todas las aplicaciones.

Cuenta con sistema SYNC 4® que entrega capacidad de conexión inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto®.

Las asistencias de esta SUV son las más avanzadas: Lincoln Co-Pilot360® 2.1 Plus, que integra la Cámara 360°, Asistencia Automatizada de Estacionamiento Plus, Asistencia de Frenado Trasero Automático, el Sistema de Información de Punto Ciego y Alerta de Tráfico Transversal, Asistencia de Pre-Colisión con Detección de Peatones, Sistema de Conservación de Carril, Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go, Sistema de Mitigación de Colisión, entre muchas otras tecnologías.

Nueva Lincoln Corsair, más deportiva, tecnológica y vanguardista Lincoln Corsair Grand Touring (PHEV).

Precios y versiones de la nueva Lincoln Corsair

Lincoln Corsair se presenta en dos diferentes versiones de motorización tanto a gasolina como híbrida conectable.

La versión de 2.0 litros turbocargada cuenta con un motor de gasolina de cuatro cilindros de 250 caballos de fuerza y 280 libras pie de torque. Por su parte, la versión híbrida conectable, Corsair Grand Touring (PHEV), cuenta con un motor Atkinson de 2.5 litros y brinda 266 caballos de fuerza, alcanzando un rendimiento combinado de hasta 50.3 km/l*, además de lograr una autonomía en modo eléctrico de hasta 45 km con una sola carga.

- Lincoln Corsair Reserve 2.0 L desde $1,049,900

- Lincoln Corsair PHEV 2.5 L desde $1,535,900