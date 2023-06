En el segmento de furgonetas eléctricas, Renault Kangoo es líder

Antes de la entrada de Renault Kangoo, en el mercado no existía un segmento como tal dedicado a la furgoneta eléctrica. Sin embargo, desde su debut en 2011 aseguró el título de mejor furgoneta a nivel internacional. Y desde entonces, este vehículo se ha mantenido como líder absoluto en su segmento, siendo uno de los mejores vendidos a nivel mundial.

La marca del rombo experimentó con la idea de las furgonetas eléctricas en 1985, la primera versión EV con baterías níquel-zinc llegó hasta principios del 2000. Para 2002, el vehículo sirvió como bastión de pruebas con modelos tanto eléctricos como híbridos. Sin embargo, desde 2011, se ha consolidado como el mejor vendido de su segmento.

La clara dominación de Renault Kangoo

Al momento de su comercialización, Kangoo Z.E. se convirtió en el primer coche totalmente eléctrico en ganar el título de “International Van of the Year”. De esta manera, se marcó la creación de un segmento exclusivo para furgonetas eléctricas, un segmento que antes no existía. Con esto, la marca del rombo aprovechó su experiencia para mantener una posición líder en el mercado.

Aunque no lo creas, Kangoo desde entonces se ha convertido en el vehículo eléctrico más vendido de la historia. Hasta ahora, se han producido 90,000 unidades en total de este vehículo. Y si se añade los vehículos eléctricos producidos para los socios, la cifra asciende a 100,000 unidades.

Renault Kangoo Frente Renault ha experimentado con las furgonetas eléctricas desde inicios del nuevo milenio.

Hecho solamente en Francia

Todos los ejemplares de Renault Kangoo se fabrican en Maubeuge, situada en Hauts-de-France al norte del país europeo. Junto con los centro de Douai y Ruitz, la fábrica forma parte de ElectriCity y es uno de los centros de producción de vehículos más importantes en Europa. Tanto así que la marca prevé la producción de 480,000 modelos eléctricos de aquí a 2025.

La marca ha tomado esfuerzos notables para industrializar las últimas versiones de pasajeros y utilitarios de la nueva Kangoo. Por ejemplo, el motor eléctrico y cargadores de la más reciente versión vienen de la planta de Cléon en Normandía. Son más de 450 millones de euro en la fábrica ha instalado un nuevo taller de ensamblaje de baterías. Esto marca claramente que este gran desempeño de Kangoo tiene que ver con el claro enfoque eléctrico de Renault para el futuro.