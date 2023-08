La planta de Saltillo produce el ejemplar 5 millones de Ram

Son ya 28 años desde que la Planta Ensamble Camiones en Saltillo inició operaciones. Y la marca Ram en México celebra un hito importante para nuestro país con la unidad 5 millones. Esto demuestra que el segmento de las camionetas de trabajo sigue siendo especialmente importante para el mercado nacional.

La unidad 5 millones es…

Ram México reveló que la unidad que marca este hito fue una Ram 2500 Power Wagon. Portando un motor HEMI de 6.4 litros V8, esta versión en gama Heavy Duty salió de la planta con un color Hydro Blue. Es decir, una pickup espectacular especializada para el trabajo rudo.

Este gran logro por parte del equipo fue posible gracias a la calificada y mundialmente reconocida obra de mano mexicana. Nuestro país lleva destacándose durante un buen tiempo por elaborar productos que cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel internacional.

Productos hechos en territorio nacional han sido acreedores de importantes premios por parte de la industria. Para celebrar este acontecimiento, la marca realizó un evento donde se reunieron supervisores, líderes, colaboradores y representantes del H. Sindicato de Trabajadores de Stellantis en México.

¿Cómo está la marca en México?

Aparte de la unidad 5 millones, la marca en nuestro país mantiene un excelente estado con más de 4,000 colaboradores trabajando en sus modelos. Actualmente el portafolio se compromete de la 1500 Clásica así como los modelos Heavy Duty (2500, 3500, 4000, 4500 y 5500).

Gracias a la flexibilidad de la planta en Saltillo, el fabricante puede ofrecer hasta 100 versiones exportadas a 45 países. Algunos de los premios reconocidos a la planta de Saltillo incluye el premio “Truck of Texas”, “Best Technology” y el “Truck of the Year” otorgado por el blog Motor Trend.