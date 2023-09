La icónica Ford F-150 no ha dejado de evolucionar por más de cuatro décadas. Muestra de ello es lo que se ha presentado en Detroit: la gama completa de esta pick up, desde la versión XL hasta Platinum Plus complementándola con las llamativas ediciones todoterreno como Tremor, Raptor y Raptor R.

El primer cambio es su nuevo motor estándar; el reconocido y eficiente EcoBoost® de 2.7 litros que ahora aumenta la potencia y el torque en la oferta base. Aunque dependiendo de la versión también está disponible el motor EcoBoost de 3.5 litros, el PowerBoost de 3.5 litros, el V8 de 5.0 litros de alto rendimiento (F-150 Raptor) y el V8 sobrealimentado de 5.2 litros (F-150® Raptor® R®).

Los diseñadores de Ford han tenido especial cuidado en mantener la parrilla clásica. Aunque el diseño frontal presentado en los modelos premium de Ford F-150 como Lariat y Platinum ha sido especialmente rediseñado para dotarla de una apariencia sofisticada y moderna, no deja de ser reconocible al instante como un vehículo Serie F de Ford.

Mantiene la nueva plataforma de F-150 que se presentó en 2021, sin embargo, ha sido sometida a todo tipo de pruebas y en algunas de las condiciones más duras del mundo; desde frío, calor, grava, todoterreno y distancias muy largas.

Entre los cambios más notables destaca que ahora integra capacidad para compartir energía y mantener en funcionamiento las herramientas de trabajo, ayudar al proceso de remolque y proporcionar conducción manos libres en carretera utilizando Ford BlueCruise.

Ford presenta la nueva F-150 2024 en Detroit Ford F-150 Lariat.

Entre otras de las tecnologías que ha integrado destaca:

- Un módem 5G LTE exclusivo en su clase que permite un mapeo más rápido,

- Sistema digital SYNC 4 para enviar comentarios de voz sobre la funcionalidad o las mejoras de su F-150.

-Sistema digital SYNC 4 para enviar comentarios de voz sobre la funcionalidad o las mejoras de su F-150.

Ford F-150 Tremor

Ford F-150Tremor™ incluye un diseño completamente nuevo para 2024 y está pensado para clientes que buscan un vehículo todoterreno que mantenga toda la funcionalidad del camión F-150®. Este vehículo es el resultado de observar cómo los clientes usan sus camiones para la vida en los campos, en caminos de tierra, en pantanos fangosos y en senderos llenos de rocas.

Disponible únicamente en los modelos F-150 Tremor y F-150® Raptor®, Ford Presenta una defensa delantera modular opcional en una combinación de colores Tarnished Dark Anodized y Carbon Black para un estilo frontal agresivo.

Ford presenta la nueva F-150 2024 en Detroit Ford F-150 Temor.

Junto con la parrilla única Tremor, este nuevo parachoques opcional aumenta el estilo todoterreno. También facilita la instalación de accesorios para obtener aún más opciones y capacidades de personalización.

El equipo de personalización de vehículos está trabajando para ofrecer más accesorios en un futuro próximo.

La parrilla delantera tiene el toque Tremor que fue específicamente diseñado para este vehículo.

Sigue leyendo: Chevrolet Montana 2024 es práctica y ágil

F-150 Raptor

La Ford F-150 Raptor 2024 cuenta con nuevos amortiguadores FOX Dual Live Valve para proporcionar una experiencia de conducción más segura y controlada. Los nuevos amortiguadores variables trabajan para mejorar aún más la conducción, tanto todoterreno con en pista. Ford presenta la evolución natural de la tecnología para agregar aún más capacidad al ya impresionante sistema de suspensión de Raptor.

Los ingenieros de Ford Performance diseñaron la nueva defensa delantera modular para ser una solución con capacidad de accesorios.

Ahora los ganchos de remolque forjados estándar en la parte delantera son mucho más anchos que la oferta de parachoques no modular, ofrecen puntos de fijación fuertes si los conductores necesitan rescatar vehículos que no son Raptor mientras están fuera de la carretera. Un amplio tratamiento de parrilla opaca con nuevos faros le da un estilo aún más agresivo al Raptor.

Ford presenta la nueva F-150 2024 en Detroit F-150 Raptor también se renueva.

Raptor presenta nuevos colores y materiales para agregar estilo todoterreno. Shelter Green, un nuevo color exterior para 2024 y exclusivo de Raptor.

Están disponibles nuevos gráficos simétricos del cofre, con uno nuevo disponible para los modelos V6 y V8, junto con los distintivos “Raptor”, así como con un gráfico lateral del cuerpo debajo de cada uno.

Para la edición Raptor R, los detalles “Raptor” se presentan junto con un gráfico de caja a cada lado del vehículo. Raptor R también cuenta con un gráfico especialmente diseñado con dos emblemas de guardabarros delanteros. La micro textura de la cinta opaca combinada con el color Code Orange y el gris carbonizado para Raptor R funciona para crear un esquema de color vívido y brillante que es inconfundiblemente Raptor.