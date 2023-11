Todos los finalistas de North American Car of the Year

North American Car of the Year 2024 Las categorías de este año son Car, Truck y Utility Vehicle.

Los premios North American Car of the Year 2024 es uno de los galardones más importantes en la industria automotriz. Dedicado a celebrar lo mejor dentro de las categorías “car”, “truck” y “utility vehicle”, se han anunciado los 3 finalistas de cada una de las categorías. Los resultados serán confirmados en el mes de enero del próximo año.

Finalistas de North American Car of the Year 2024

El primero de los premios es para el North American Car of they Year 2024. Esta categoría fue dominada por fabricantes de origen asiático. Honda Accord, Hyundai Ioniq 6 y Toyota Prius/Prius Prime competirán por el galardón este año. Destaca la presencia de solamente un coche 100% eléctrico con el Ioniq 6 en la lista.

El siguiente galardón es el North American Truck of the Year 2024. En esta ocasión, los fabricantes de origen norteamericano dominan la lista. Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado en su configuración EV (100% eléctrico) y Ford Super Duty serán los competidores para obtener el premio.

Finalmente, cerramos con el North American Utility Vehicle of the Year 2024. Esta categoría no solamente destacó por su variedad en cuanto a fabricantes tanto asiáticos, norteamericanos y europeos. Además, cabe destacar que todos los coches seleccionados tienen propulsión 100% eléctrica. Los finalistas son Genesis Electrified GV70, Kia EV9 y Volvo EX30.

¿Cuándo se anuncian resultados?

Los premios North American Car of the Year 2024 fueron seleccionados a partir de una lista preliminar de 52 vehículos elegibles. De ahí, la lista se redujo a 25 contendientes basados en el “Best of 2024″ presentados en Detroit Auto Show el mes de septiembre de 2023. Cada participante se evaluó independientemente con una prueba de manejo hecha por NACTOY en octubre. El presidente de la asociación Jeff Gilbert hizo notar la fuerte presencia de vehículos eléctricos en cada categoría.

Los coches seleccionados van a ser votados por hasta 50 periodistas automotrices reconocidos en América del Norte. Para la evaluación, se tomaron en cuenta cuestiones como su innovación, diseño, desempeño, satisfacción de cliente y valor del vehículo. Los resultados se darán finalmente a conocer el 4 de enero de 2024 en el Concurso M1 en Pontiac, Michigan. ¿Cuáles son tus favorito para ganar?