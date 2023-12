Adiós a los motores de gasolina en Jaguar con F-Type ZP Edition

La edición especial Jaguar F-Type ZP Edition se despide de una era gloriosa en la marca. Después de más de 75 años siendo líderes en deportivos de gasolina, el fabricante británico ha decidido decir adiós de manera definitiva a esta propulsión. En favor a ser 100% eléctricos, la marca despide el V8 que los hizo famosos con una edición especial limitada a 150 modelos.

E-Type por todos lados

Las dos versiones de Jaguar F-Type ZP Edition conmemoran a uno de los indiscutibles iconos de la marca. No hay mejor manera de despedirse de la era de gasolina que tomando de inspiración al E-Type. Famoso por ser uno de los coches más bellos en la historia, este clásico de los 60′s está presente en todos lados de este vehículo. Todo comienza con los neumáticos curados específicamente por SV Bespoke los cuales tienen el mismo perfil que una edición del E-Type de los 60.

Jaguar F-Type ZP Edition en Crystal Grey Gloss Jaguar F-Type ZP Edition se despide de los motores de gasolina con propulsión V8.

El cliente tendrá opción a escoger entre dos colores para ZP Edition. El primero es “Oulton Blue Gloss”, directamente inspirado en los modelos E-Type ganadores de “Project ZP” en 1961. La pintura azul viene acompañada de un interior en rojo y negro ébano. Esta paleta de colores sirve como otro perfecto recordatorio al histórico E-Type, famoso por su configuración de piel bitono.

Jaguar F-Type ZP Edition interior Oulton Blue Gloss La pintura exterior de Jaguar F-Type ZP Edition en azul incluye un interior bitono en rojo y negro ébano.

La segunda opción será “Crystal Grey Gloss” con un interior en “Navy Blue” y negro ébano. Esta iteración es notablemente más moderna y sobria. No obstante, ninguno de estos dos colores de pintura exterior se habían ofrecido jamás en F-Type. Son presentaciones realmente especiales dedicados exclusivamente a esta colección de despedida. Por supuesto, cada modelo obtendrá una placa conmemorativa con la leyenda “One of 150″ para denotar el carácter especial de la edición.

Jaguar F-Type ZP Edition Badge La placa de SV Bespoke remarca el carácter especial de esta edición.

Motor V8 espectacular para decir adiós

Un modelo como Jaguar F-Type ZP Edition no solamente despide la era de gasolina sino que celebra un modelo histórico para la marca. F-Type consiguió en 2013 el premio World Car Design of the Year. Desde entonces, el deportivo marcó el regreso triunfal de la marca gracias a un innovador deportivo de estética moderna así como su emocionante V8 debajo del capó.

Por lo tanto, Jaguar mantendrá la pureza del modelo original para esta edición final. Disponibles en tanto versión descapotable como Coupé, los vehículos montan un motor V8 muy especial. Contará con una potencia de 575 PS (567 HP) y 700 Newton metros de torque. El motor V8 lleva el vehículo de 0-100 kilómetros por hora en 3.5 segundos y estará limitado electrónicamente a una velocidad tope de 299 kilómetros por hora.

Jaguar F-Type ZP Edition convertible en Oulton Blue Glass Existen múltiples detalles del vehículo que nos recuerdan al histórico E-Type.

Para perfeccionar su experiencia de manejo, Jaguar introduce un sistema de tracción all wheel drive con Intelligent Driveline Dynamics (IDD). Este excepcional sistema garantiza que el coche pueda utilizarse en virtualmente cualquier superficie y clima de manera segura y precisa. Las 150 ediciones limitadas se fabricarán hasta el año final de F-Type en 2024. Sin duda alguna, ZP Edition es una manera excepcional para despedirse del motor V8 en los deportivos de Jaguar.