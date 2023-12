Porsche 911 rompe el récord de altura en Chile

Así como lo lees, Porsche 911 se convierte oficialmente en el vehículo que mayor altura ha logrado. El récord de altitud se logró el 2 de diciembre de 2023 en Ojos del Salado en Chile. Un equipo formado por internacionales suizos, alemanes, chilenos, franceses, norteamericanos y canadienses liderados por el piloto Romain Dumas demostraron que este histórico modelo es mucho más capaz de lo que parece.

¿Cuál es el récord de altitud que consiguió la marca?

Porsche 911 es el pináculo de los vehículos deportivos así como un favorito para los entusiastas. Por eso nos sorprende tanto que un coche de estas características haya logrado conseguir este récord de altitud. En la zona oeste del volcán Ojos del Salado en Chile, el 911 subió a una altura de 6,734 metros por encima del nivel del mar. El récord previo que se dio en 2020 llegó a 6,694 metros en el año 2020. Como referencia, este punto de altura supera por 1,934 metros al legendario Mont Blanc en Francia.

Porsche 911 Récord de Altitud 3 Se utilizó la gama Porsche 911 Carrera 4S para el récord.

De acuerdo con el equipo de Romain Dumas, piloto tricampeón en Le Mans, fue una experiencia inolvidable a pesar de las dificultades. Su equipo llegó a registrar temperaturas de hasta 20 grados centígrados bajo cero además de carencia de oxígeno. Sin embargo, se aseguraron de llevar el coche al límite hasta el punto donde no podía subir un sólo centímetro más.

Porsche 911 Récord de Altitud 2 Un equipo internacional ayudó a Romain para romper el récord previamente establecido en 2020.

Doris y Edith, los dos modelos de Porsche utilizados

El récord de altitud tenía que utilizar ejemplares de Porsche 911 preparados para semejantes condiciones. Se usaron dos carros ligeramente modificados con el apoyo de HIF Global, Schaeffler Group, Mobil 1, BFGoodrich y TAG Heuer. El equipo de guías, ingenieros, pilotos y exploradores acompañaron a Romain utilizando una mezcla sintética de gasolina ecológica que pudiera soportar las condiciones extremas del ambiente.

Romain Dumas El piloto campeón tres veces en Le Mans lideró este histórico récord para la marca

Los dos modelos de 911 apodados “Doris” y “Edith” están basados en la gama Carrera 4S. Montan el motor bóxer 3.0 clásico de 911 con 443 HP. El vehículo utilizó la transmisión manual de 7 velocidades y se mantuvo lo más original posible. Se reemplazó el interior con asientos de fibra de carbono y cinturón de 5 puntos para mayor seguridad. Además, se levantó el coche hasta 350 mm para una mayor altura sobre el piso. Finalmente, se agregó una capa en fibra Aramid para proteger el vehículo por debajo de rocas.

Porsche 911 Récord de Altitud 1 Los dos ejemplares de Porsche 911 fueron modificados lo menos posible para mantener la esencia del vehículo.

El equipo consiguió el récord después de dos semanas de preparación. Gracias a su manejo all wheel drive, el equipo pudo subir a la cima del volcán en un mismo día. Después de salir a las 3:30 AM, los dos coches ya estaban arriba para las 15:58 horas. Sin duda alguna, el 911 es uno de los coches más codiciados a nivel mundial. Y con este récord, demuestra no solamente su confiabilidad sino su sorprendente capacidad para superar incluso las condiciones más extremas del planeta.