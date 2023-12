Manejamos la nueva era: Blazer EV

Conocer la nueva era eléctrica de una camioneta del tamaño de Blazer EV, es confirmar lo bueno que General Motors ha desarrollado durante muchos años ya. Es una de las metas de la electrificación bajo la plataforma eléctrica de la marca “Ultium”.

En estos eléctricos parece no importar el cero a 100, es tan fuerte el arranque que el empuje al conductor y ocupantes hace que los queramos cada día más. Lo eléctrico llegó para quedarse en el gusto de muchos consumidores, en el caso de Blazer tendremos además configuraciones de tracción delantera, trasera y a las cuatro ruedas, recientemente probé la de cuatro ruedas en carreteras sumamente sinuosas –tan sinuosas que el operador de la prueba al darme el vehículo me ofreció pulseras o medicinas para el mareo– y no era para menos teníamos pila llena y circularíamos más de 400 kilómetros con 80% curvas de montaña y un 40% curvas severas.

El aplomo de la plataforma es increíble, el centro de gravedad bajo, la tracción total y la rigidez del vehículo se sienten en un manejo con aplomo al camino. Ya al volante, al arrancarlo ya con “sentir” la llave, la palanca al volante del lado derecho es el selector de Drive, Parking o reversa. Si quieres un paso más antes de iniciar marcha, en la pantalla en dos pasos llegas a modos de manejo normal, económico o deportivo, simplemente el deportivo hace una magia que para que usar los otros, es de broma, pero si traes suficiente energía, lo que hará es que sales más rápido en la arrancada, pero igual regeneras energía a las baterías.

Por cierto, que en otros GM lo he probado y el botón detrás del volante del lado izquierdo sirve de freno para regenerar y puede llevar el vehículo a detenerse. En la pantalla igual esta la opción de manejo con un solo pedal, solo moviéndolo camina, si llega a no moverse para el vehículo. Esta opción para quien nos gusta sentir la velocidad y dejar ir el auto en crucero, no se las recomiendo, pero en tráfico sí.

Blazer es la unión de los dos mundos en el interior, cuenta con las salidas de aire tradicionales redondas de gran tamaño de varios deportivos de la marca, pero la pantalla central y la del conductor son muy amplias con la vanguardia del segmento.

Se nota que GM supo desarrollarlas y que bueno, pues están hechas en México, y digo hechas pues esta Blazer EV es la primera, habrá otra la Equinox EV, ambas salen de la línea de ensamble en Ramos Arizpe, Coahuila.

Próximo año esperamos noticias de precio y especificación final para venderse en México, pero espere más de 450 kilómetros de rango, en costo habrá que esperar.

A muchos les sorprenderán los eléctricos de GM y sin duda habrá muchos nuevos clientes que adopten la marca o que regresen a ella. Gran diseño, excelente desempeño, adiós a la gasolina en estos cada día más competitivos vehículos eléctricos de diario y familiares, crossovers y vanguardistas en tecnología.