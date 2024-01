Peugeot E-Lion Day 2024 marca el futuro eléctrico de la marca

Peugeot E-Lion Day 2024 sirvió para demostrar el compromiso inquebrantable de la marca con la sustentabilidad. La meta siempre ha sido convertirse en un referente de la industria automotriz en este ámbito. Por ello, esta conferencia que tomó lugar el 30 de enero de 2024, el fabricante demostró sus objetivos a corto y largo plazo. Te platicamos todo lo que tienes que saber aquí.

La marca ofrece hasta 12 EV’s

La riqueza del portafolio eléctrico de la marca quedó evidenciada en Peugeot E-Lion Day 2024. Los vehículos actualmente disponibles en el mercado son E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-Rifter, E-Traveller, E-Partner, E-Expert y finalmente E-Boxer. Por si fuera poco, la marca tiene planes en 2024 de añadir 2 modelos 100% eléctricos adicionales: E-408 y el E-5008.

Linda Jackson Directora general de Peugeot

La línea de la marca por lo tanto se encuentra conformada con 9 vehículos de pasajeros y 3 vehículos comerciales ligeros. Al momento, es una de las gamas eléctricas más completas en el viejo continente. Tanto así que lideró el segmento B eléctrico y se consolidó como líder europeo en ventas de vehículos comerciales ligeros de cero emisiones.

Economía circular

Otro de los pilares de Peugeot E-Lion Day 2024 está basado en 4 preceptos: “remanufactura”, reparación, reciclaje y reutilización. Es decir, las soluciones del fabricante están enfocadas a utilizar materiales sustentables y longevos en todos los niveles posibles. Por ejemplo, el Peugeot E-3008 destaca por estar compuesto de materiales reciclados en un 23% incluidos aceros y polímeros.

Peugeot E-Lion Day 2024 Conferencia Las ideas de Peugeot están centradas en las 4R's: remanufactura, reutilización, reciclaje y reparación.

El reciclaje se garantiza mediante Sustainera Valorauto, una empresa líder a nivel europeo. Desde la recolección hasta el desarme de coches, es un esfuerzo conjunto que mantiene el reciclaje como esencia. Además, la marca francesa utilizará tecnología de baja emisión de carbono. Esto permite incrementar la tasa de recuperación de los materiales usados en las baterías de iones de litio y atacar uno de los grandes problemas en la industria automotriz.

Peugeot E-Lion Day 2024: la educación como pilar

El fabricante europeo no solamente se centra en mejorar su portafolio para los clientes. Para ser referencia en sustentabilidad, sabe que debe hacer más. Por ello, la educación es parte crucial en su estrategia. Por ejemplo, en 2023, Peugeot colaboró con UNDER THE POLE, cuya misión es sensibilizar a los jóvenes sobre la conservación marina. Con ello, los vehículos Peugeot Boxer transportaron a los equipos para las iniciativas de conciencia oceánica.

Linda Jackson con Will Travers Travers (izquierda) es el cofundador de BORN FREE, empresa aliada crucial en Peugeot E-Lion Day 2024.

La segunda colaboración del fabricante europeo se anunció este año en el E-Lion Day con la organización británica BORN FREE. La asociación se dedica a la protección de ecosistemas salvajes mediante la capacitación local en Kenia y otros países africanos. Una marca que busca ser cero emisiones a futuro necesita contribuir para crear un mundo más ecológicamente responsable. Con las iniciativas mostradas hoy y su gran gama de vehículos, Peugeot demuestra que cada día mejora su posición en cuanto a sustentabilidad.