“Luego de innumerables solicitudes de nuestros clientes, distribuidores y medios de comunicación, por fin hemos conseguido integrar a tan galardonada SUV a nuestro portafolio, definitivamente Telluride es uno vehículos de Kia más esperados en México. Además, tenemos la confianza en que será un gran éxito entre los exigentes los consumidores de su categoría”, afirmó Horacio Chávez, Managing Director de Kia México.

Es un vehículo que ha destacado por su cómodo y espacioso interior, así como por el equipamiento y poderoso motor V6 con los que ha sido dotado.

La esperada Kia Telluride llega a México

Con esta nueva adición a su gama, Kia reafirma el compromiso de ofrecer productos con un diseño atractivo, de la más alta calidad y llenos de tecnología, basta decir que incorpora de serie los 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción más completos (ADAS) además de 9 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales delanteras + 2 tipo cortina + 2 laterales traseras + 1 de rodilla para conductor).

La SUV familiar más premiada de Kia

Su equipamiento y desempeño le han permitido consolidarse como una de las SUV familiares más premiadas del mercado, con más de 40 diferentes reconocimientos, dentro de los que destacan World Car of the Year 2020 y North American Utility SUV of the Year 2020. Así como JD Power APEAL Best in Class 2023 en la categoría SUV mediano superior, Kelley Blue Book Best Buy 2024 en la categoría SUV mediano y Car and Driver Editor´s Choice Awards 2024 en el listado de los 10 mejores Camiones y SUVs, entre otros.

La versión que llega a México es la recientemente rediseñada que destaca por sus trazos musculosos. Al frente por supuesto destaca la parrilla con el diseño “Tiger Nose” característico de la firma coreana, pero con ángulos más definidos. Cuenta con faros LED de 4 proyectores de alta intensidad.

Kia Telluride cuenta además con una serie de detalles que la distinguen, desde los rieles de techo, molduras cromadas, acabados en negro brillante hasta rines de 20″.

En cuanto a sus dimensiones el largo es de 5 metros, el ancho (sin espejos) es de 1.97 m y la altura es de 1.76 metros.

Comodidad y elegancia en su interior

La cabina de Telluride destaca por su lujo, comodidad y amplitud para todos los ocupantes. Los asientos están forrados en piel genuina, en el caso de las plazas frontales incluyen calefacción, ventilación, ajuste eléctrico y memoria con ajuste lumbar. En la segunda fila, Telluride ofrece asientos individuales tipo capitán.

Motorización de Telluride

Kia Telluride ha sido equipada con un potente motor V6 de 3.8 litros que produce 291 hp y 262 lb-pie de torque, mismo que es enviado a las cuatro ruedas a través de una caja automática de 8 cambios.

Kia Telluride llega al mercado mexicano en una sola versión con cuatro colores exteriores disponibles: Midnight Lake Blue, Everlasting Gray, Glacial White Pearl, Ebony Black y dos configuraciones de tonos al interior, Mahogony Leather y Black Leather.

Desde el 15 de abril se puede apartar en apartatukia.com y estará disponible en los 97 distribuidores de Kia a nivel nacional a partir del 22 de abril de 2024.

El precio de Kia Telluride es de $1,189,900 pesos.