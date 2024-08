Mariana Echeverría no soportó los apodos en contra del team tierra

En el mundo del entretenimiento, los apodos pueden ser una forma de camaradería o una fuente de conflicto. Recientemente, Mariana Echeverría expresó su descontento con los apodos que le dieron a su equipo en ‘La Casa de los Famosos’. La conductora se quejó de que le digan ‘Maestra Canuta’, pero lo raro es que la persona que en este momento gestiona sus redes, lo está utilizando. Ahora muchos se preguntan, por qué se enoja si ella es una de las primeras al momento de hacer bullying a sus compañeros.

¿Cuáles fueron los apodos?

Debido a que estaba prohibido hacer conspiraciones, decidieron que todos los residentes fueran nominados durante la producción. No obstante, los apodos que el Team Mar dio a sus compañeros para hablar en clave sobre las nominaciones llamaron la atención. Echevvería se descargó con Arath de la Torre y Mario Bezares. Lo cierto es que a muchos ya le tienen el llamado sobrenombre y estos son algunos:

‘Maestra Canuta’- Mariana Echeverría

‘Bacteria’- Sabine Moussier

‘Largo’- Adrián Marcelo

‘Ken, Johnny Bravo’- Agustín Fernández

‘La Güicha o Güicho’- Ricardo Peralta

‘Ceniciento’- Sian Chong

‘Galán antiguo’- Potro

‘La Raza’- Gomita

Esta situación resalta cómo incluso en un ambiente competitivo, el respeto mutuo es esencial. La respuesta de los internautas a la actitud de Echeverría fue mixta, algunos criticaron su aparente doble moral, mientras que otros apoyaron su llamado a la cordialidad.

“Pusieron Cereales porque no querían que se dieran cuenta pero Marriana le dice enana a Brigitte, entonces cuando le conviene es bullying”.

“Yo propongo que cuando salga le llenemos sus redes con su nuevo nombre “maestra canuta”.

“Ella le ha dicho cavernícola, Minion, enana, un largo etcétera”.

“La más buleadora pidiendo que no buleen, no manches doña Canuta lo que pasa es que no le gustó su apodo, pero se friega porque así se quedará”, son algunas opiniones de los internautas.