¿Eres fanático de las compras en línea? ¡Esta es tu oportunidad para ahorrar! El Fin Irresistible llegó a Walmart.com.mx, así que, si buscabas el momento ideal para comprar eso que tanto necesitas y quieres, ésta es la señal que esperabas.

Durante el 8 y 9 de noviembre de 2021 podrás disfrutar de la preventa exclusiva en línea que El Fin Irresistible de Walmart tiene para ti. Aprovechar estos días para hacer tus compras de súper será genial, pues tendrás tus marcas favoritas a precios increíbles y podrás pedirlos desde la pantalla de tu celular, a través del sitio web o desde la aplicación de Walmart México.

Además de realizar tus compras mientras disfrutas la comodidad de tu hogar, puedes recibir tus productos en la puerta de tu casa con envío sin costo gracias a Walmart PASS, que por $49 al mes o $499 al año te dará envíos ilimitados sin costo adicional en tus compras mayores a $299 de la sección Mismo día. ¡Haz tu lista de súper y aprovecha los precios bajos!

Ahorra en la preventa en línea de El Fin Irresistible Foto Cortesia

Pero eso no es todo, además podrás darle a tu casa la renovación que necesita, porque podrás ahorrar en aparatos de electrónica, computación y línea blanca. No te puedes perder esta preventa en línea, ¡ahorra en El Fin Irresistible de Walmart y no esperes a que se termine!

Compra en línea y aprovecha los precios bajos que Walmart tiene para ti. Los días para ahorrar sin salir de casa ya están aquí.

Disfruta la preventa en línea de El Fin Irresistible este 8 y 9 de noviembre en Walmart.com.mx