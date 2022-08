25 productos imprescindibles para este Regreso a Clases en Claro Shop

El regreso a clases ya está en puerta y sabemos que siempre es una odisea comprar los artículos escolares, y es por eso que hemos preparado para ti una lista de productos para hacer de este regreso toda una experiencia.

Además de los útiles escolares básicos como libros, cuadernos, bolígrafos… te presentamos una serie de complementos de tecnología, ropa, calzado y otros aditamentos que Claro Shop tiene para ti.

Las imprescindibles

Las computadoras ya sea de escritorio o laptops son esenciales en casi todos los niveles escolares, son una herramienta indispensable que no nos puede faltar.

Ventajas de tener una laptop:

Fácil de montar

Portabilidad

Batería recargable

Ventajas de tener una computadora de escritorio:

Alto rendimiento

Buena visibilidad

Fácil de actualizar

Ambas tienen ventajas, las computadoras portátiles sirven más si eres de los que va a estudiar a la biblioteca o a algún café, pero, si no requieres esa movilidad, una desktop puede ser la opción. Revisa esta selección de computadoras e impresora:

Laptop ASUS X515Ea-Bq849T Ci3 11Th 8G 1Tb+ 128Ssd Azul

Laptop ASUS X515Ea-Bq849T Ci3 11Th 8G 1Tb+ 128Ssd Azul Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/15268731/laptop-asus-x515ea-bq849t-ci3-11th-8g-1tb-128ssd-azul/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Laptop Huawei MateBook D 14 AMD R5 5500U 8+512

Laptop Huawei MateBook D 14 AMD R5 5500U 8+512 Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/15305166/laptop-huawei-matebook-d-14-amd-r5-5500u-8-512/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Desktop Aio Fol 19″ Ci7 640M 4 512

Desktop Aio Fol 19" Ci7 640M 4 512

https://www.claroshop.com/producto/15359164/desktop-aio-fol-19-ci7-640m-4-512/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Impresora Multifuncional Brother Ink Tank DCP-T220

Impresora Multifuncional Brother Ink Tank DCP-T220 Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/13681738/impresora-multifuncional-brother-ink-tank-dcp-t220/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Comodidad al trabajar

Un escritorio no puede faltar y por qué no una silla cómoda que lo acompañe. Las sillas gaming ¡son geniales! puedes estar sentado horas en una de ellas y el trabajo o el juego no serán pesados nunca.

Escritorio Minimalista Moderno

Escritorio Minimalista Moderno Claro Shop

http://https//www.claroshop.com/producto/15047911/escritorio-minimalista-moderno-escritorios-de-oficina-madera/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Silla Gaming Cougar Terminator

Silla Gaming Cougar Terminator_Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/15316431/silla-gaming-cougar-terminator/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Silla Gamer BALAM RUSH THUNDER RUSH 2 Ergonomica Reclinable PINK EDITION BR-932851

Silla Gamer BALAM RUSH THUNDER RUSH 2 Ergonomica Reclinable PINK EDITION BR-932851 Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/14603339/silla-gamer-balam-rush-thunder-rush-2-ergonomica-reclinable-pink-edition-br-932851/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

¿En dónde llevarás tus cosas?

No creas que se nos estaba olvidando, las mochilas y bolsos son indispensables, son un básico que no puede faltar. Analiza si el uso que le darás es rudo o ligero, tu estilo y los compartimentos que requieres. Aquí te compartimos algunos modelos y tamaños, sabemos que alguno te encantará.

Mochila Kipling multicolor modelo KI4581T28

Mochila Kipling multicolor modelo KI4581T28 Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/14622814/mochila-kipling-multicolor-modelo-ki4581t28/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Mochila Antirrobo Ejecutiva para Laptop Con Candado Redlemon

Mochila Antirrobo Ejecutiva para Laptop Con Candado Redlemon CLaro Shop

https://www.claroshop.com/producto/853326/mochila-antirrobo-ejecutiva-para-laptop-con-candado-redlemon/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Bolsa pouch Kipling azul claro

Bolsa pouch Kipling azul claro_Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/13764179/bolsa-pouch-kipling-azul-claro/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Dispositivos móviles

Celulares, tablets, IPads etcétera, se han convertido en nuestros salvadores, podemos hacer consultas y conectarnos a las video conferenciasde una manera muy cómoda, además de poder generar llamadas en el caso de los celulares. Generamos una selección de estos dispositivos y algunos complementos que te ayudarán a tener una gran experiencia en tu día como audífonos y reloj inteligente, por ejemplo.

IdeaPad LENOVO Duet CHROMEBOOK 10.1 128GB

IdeaPad LENOVO Duet CHROMEBOOK 10.1 128GB Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/15228501/ideapad-lenovo-duet-chromebook-10-1-128gb/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Tableta Dígital Intuos Pen Ch Negro Wacom

Tableta Dígital Intuos Pen Ch Negro Wacom_ Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/734421/tableta-digital-intuos-pen-ch-negro-wacom/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Celular Xiaomi Redmi Note 11 Star Blue 4GB RAM 128GB ROM

Celular Xiaomi Redmi Note 11 Star Blue 4GB RAM 128GB ROM Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/14978610/celular-xiaomi-redmi-note-11-star-blue-4gb-ram-128gb-rom/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Airpods con Estuche de Carga

Airpods con Estuche de Carga

https://www.claroshop.com/producto/1128927/airpods-con-estuche-de-carga/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Banda Huawei 6 Negro

Banda Huawei 6 Negro_ CLaro Shop

https://www.claroshop.com/producto/15092598/banda-huawei-6-negro/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Apple Watch SE GPS Oro 40 mm

Apple Watch SE GPS Oro 40 mm_ CLaro Shop

https://www.claroshop.com/producto/14805072/apple-watch-se-gps-oro-40-mm-correa-blanco-estelar/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

iPhone 13 128GB Verde

iPhone 13 128GB Verde_ Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/15262717/iphone-13-128gb-verde-telcel-r9/?utm_source=Publimetro&utm_medium=notadigital&utm_campaign=RegresoClases

Samsung Galaxy A13 128GB 4GB Ram Blanco

Samsung Galaxy A13 128GB 4GB Ram Blanco_Clar Shop

https://www.claroshop.com/producto/15016430/samsung-galaxy-a13-128gb-4gb-ram-blanco/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Tu personalidad marca presencia

Sabemos que el outfit es un medio de expresar nuestra personalidad, las combinaciones que se logren e innovación al usar cada prenda genera un sello que te identifica.

Tenis Casual Converse

Tenis Casual Converse_Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/457763/tenis-casual-converse/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Tenis Breaknet Adidas para Hombre

Tenis Breaknet Adidas para Hombre_ Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/13444105/tenis-casual-breaknet-adidas-para-hombre/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Tenis ADIDAS ADVANTAGE K Blanco

Tenis ADIDAS ADVANTAGE K Blanco Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/1245575/tenis-adidas-advantage-k-blanco/?utm_source=Publimetro&utm_medium=Social&utm_campaign=RegresoClases

Fragancia Para Dama Fantasy de Britney Spears

Fragancia Para Dama Fantasy de Britney Spears_Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/497015/fragancia-para-dama-fantasy-de-britney-spears/

Fragancia para Hombre Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum Edp 50 Ml

Fragancia para Hombre Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum Edp 50 Ml_Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/13761091/fragancia-para-hombre-carolina-herrera-bad-boy-le-parfum-edp-50-ml/

Chamarra Original Trucker Levis

Chamarra Original Trucker Levis_Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/13971859/chamarra-original-trucker-levis/

Sudadera Casual Puma para Hombre

Sudadera Casual Puma para Hombre Claro Shop

https://www.claroshop.com/producto/13535629/sudadera-casual-puma-para-hombre/

Claro Shop tu aliado

Estos productos y más tiene Claro Shop para ti y vive tu regreso a clases al máximo. La tienda virtual cuenta con envíos Gratis desde $499 MXN, además de tener más de 1 millón de productos y 10 mil marcas de renombre como Under Armour, Adidas, Tayga, Nutribullet, Apple, Oster, Nike, Reebok, Xiaomi,M iniso, Fila, Bose, Calvin Klein y muchas marcas más.

En Claro Shop encontrarás varios con etiqueta EXPRESS lo que significa que tu paquete llegará en menos de 24 horas. Encuentra en Claro Shop miles de productos con esta etiqueta.

¿Con qué formas de pago cuenta Claro Shop?

En Claro Shop puedes pagar como tú lo prefieras. Paga con hasta 24 meses con Tu Crédito Claro Shop o Tu Recibo Telmex o paga con hasta 20 MSI con Tarjetas de Crédito Participantes. O bien si lo prefieres realiza tu pagos por medio de las Tarjetas departamentales de Sears y Sanbors, depósitos en tiendas convenciales como Oxxo, Paypal o Transferencias bancarias. Consula las diferentes Formas de pago.

Vive la experiencia Claro Shop

Y para que tus compras sean más prácticas, descarga la app oficial Claro Shop, disponible para iOS, y Android en donde ya puedes consultar tu crédito Telmex, realiza tus compras de forma segura, monitorea el estado de tu pedido y califica los productos que ya compraste. ¡Fácil, rápido y seguro!

Haz tu negocio

Si quieres hacer dinero adicional o impulsar tu negocio, en Claro Shop puedes vender a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro de Claro Shop con tarifas especiales de envío, publicación gratis y fulfillment (se almacena tu producto en bodegas y se entrega de forma exprés). También puedes publicar tus productos en Sears.