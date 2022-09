SIAR México, vuelve a marcar tendencia con más de 50 firmas relojeras en su 16ª edición

El evento que marca tendencia en el sector relojero de México y Latinoamérica celebrará su 16ª edición con la participación de más de 50 firmas líderes de la industria, entre ellas algunas de las manufacturas históricas más apasionantes y de las casas independientes más vanguardistas de la actualidad. El Salón Internacional Alta Relojería (SIAR) México 2022 abrirá sus puertas del 18 al 20 de octubre en The St. Regis Mexico City, y los invitados podrán conocer no solo las piezas que se han presentado a lo largo de este año, sino lanzamientos mundiales, creaciones únicas y extraordinarias que no suelen verse en el circuito comercial, y ediciones especiales para los clientes mexicanos.

SIAR México 2022

“La asistencia de tantas marcas en esta edición demuestra que el SIAR y el mercado mexicano están sólidos como una roca, porque aquí dependemos del consumo local y no de factores externos como el turismo”, dijo Carlos Alonso, director general del SIAR. “El Salón es un reflejo fiel del ecosistema relojero después de la pandemia. Todas las tendencias que ocurren en el sector a nivel global están plasmadas aquí”.

El SIAR volverá a contar con la sólida presencia de Grupo Richemont (Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis) y Grupo LVMH (Bulgari, Hublot, Zenith), con sus firmas que apuestan por los valores eternos de la relojería, pero que también se adaptan a las transformaciones del mercado para rejuvenecer su estilo y su oferta. El Salón les permite mostrar sus colecciones comerciales a los clientes finales, así como exhibir piezas muy especiales que solo se venden en mercados entendidos y con alto poder adquisitivo, como el mexicano.

Asimismo, más del 50% de las marcas que acudirán al SIAR son independientes, y muchas de ellas repetirán en el Salón. Esto comprueba que confían en la consistencia del SIAR y que ven al robusto mercado mexicano como una alternativa viable para ellas. Entre las casas indies que debutarán este año están Backes & Strauss e IPF Watches. Además, regresan la firma de origen cubano Cuervo y Sobrinos, y Seven Friday. Y, en el marco del Salón, se realizará el esperado lanzamiento en México de Grand Seiko, la firma japonesa que goza de un enorme prestigio a nivel global por su filosofía relojera que combina la tecnología de punta con un diseño de tintes poéticos. La llegada de Grand Seiko es otra prueba de la madurez de un mercado relojero top como México.

“El que haya una gran cantidad de marcas emergentes va muy de la mano con una mayor presencia de jóvenes en el SIAR. Lo vimos en el SIAR Summer Experience de junio pasado: los jóvenes se están dando cuenta de que la relojería es algo muy cool, se trate de piezas nuevas, vintage o de segunda mano, y que también puede ser un buen negocio. Las marcas ven este gran potencial y les produce una sensación muy positiva ver gente joven en el Salón”, afirmó Carlos Alonso.

Además del fortalecimiento de los grupos bien establecidos y de los indies con propuesta tras la pandemia, otra tendencia que se verá en el SIAR es la personalización, con los relojes dedicados a México. Arnold & Son, Bulgari y Jacob & Co. serán algunas de las firmas que introducirán piezas exclusivas con inspiración y motivos mexicanos. La concept store Jumboon dará a conocer la primera edición limitada para México de Louis Erard hecha en colaboración con Alain Silberstein, el famoso diseñador que ha desarrollado un estilo único y lúdico que combina formas geométricas con colores llamativos. Por si fuera poco, en el año de la Copa Mundial de la FIFA, Hublot lanzará en el Salón su nuevo reloj para la Selección Nacional de México, de la que es Cronometrador Oficial, así como su reloj conectado en honor de Qatar 2022.

SIAR México 2022

En el SIAR también tendrá cabida la tendencia de los relojes vintage, con la participación de dos servicios de compra y venta de relojes de lujo de segunda mano: Timeless by Peyrelongue y The Watch Lab. Otra primicia de esta edición será el primer pop up de joyería en los 16 años del evento, con cuatro casas independientes exquisitas: Damiani, Messika, Roberto Coin y Vhernier. Sus joyas están a la altura de las creaciones de alta relojería que se exhiben en el SIAR y de las expectativas del público femenino que acude a descubrir los magníficos guardatiempos para dama. Como en cada edición, el Salón recibirá a CEOs y directivos mundiales y regionales de las marcas, además de maestros relojeros y reconocidas celebridades, deportistas y embajadores de las firmas.

“El SIAR está más que consolidado y lo que ocurre aquí es lo que está pasando en la relojería a nivel mundial”, señaló Carlos Alonso. “La fortaleza de los grupos consolidados, la avalancha de marcas independientes, la personalización, la relojería vintage y, para cerrar el círculo, la joyería femenina. Y todos sus protagonistas apuestan por el mercado de México”.

El SIAR es un evento solo por invitación que estará abierto del martes 18 al jueves 20 de octubre de 2022 de las 11 am a las 8 pm en The St. Regis Mexico City. Desde 2007, ha sido una plataforma clave para el desarrollo de la relojería en México y Latinoamérica. Como el único Salón de su clase en la región, ha contado con la participación de más de 130 marcas y más de 100 CEOs, ha exhibido más de 15,000 relojes y ha recibido a más de 52,000 visitantes. En junio de 2020, se realizó la primera edición del SIAR Summer Experience, un pop up que se ha llevado a cabo durante el verano durante tres años consecutivos y en el que participan principalmente marcas independientes.