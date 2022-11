La temporada navideña ya está presente y muchos de nosotros ya estamos con los preparativos a todo lo que da. Tenemos en nuestra lista de temporada: regalos, cena, vacaciones y un largo etcétera. Por eso hemos preparado este artículo que seguro resolverá gran parte de nuestras compras e itinerarios de fin de año.

¿Comprar o viajar?

Es uno de los dilemas a los que nos enfrentamos a la hora de administrar tanto nuestros gastos como nuestro tiempo, y en esta ocasión podría ser la excepción si viajas a Laredo, Texas, en donde encontrarás un sinfín de ofertas, marcas y productos, además de espectaculares sitios para visitar en familia, con amigos, en pareja o a solas.

Black Friday en Laredo, TX

¡Ya está en puerta el Black Friday en Laredo, TX! El 25 de noviembre podrás disfrutar de las mejores ofertas de esta temporada. Aquí una guía de los lugares que sí o sí debes visitar y son además la mejor oportunidad de compra.

─ El mall del norte: es el lugar en donde podrás encontrar tiendas como MACY’S, DILLARD’S, JC PENNEY, VICTORIA’S SECRET, AEROPOSTALE, por mencionar algunas.

─ The outlet shoppes at laredo: este increíble lugar cuenta con marcas como GAP, GUESS, STEVE MADDEN, MICHAEL KORS, UNDER ARMOUR, COACH, NAUTICA, CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER con grandísimos ahorros de hasta un 70%.

Nada como Laredo Texas para este Black Friday

─ Además, alrededor de la ciudad de Laredo se encuentran sucursales de tiendas como: ROSS, MARSHALL’S, BURLINGTON, TJMAXX y DD’s Discounts, por ejemplo.

─ Tiendas de autoservicio: WALMART cuenta con cuatro sucursales, TARGET con 2 ubicaciones y el ya conocido Best-Buy de San Dario avenue son una parada obligada para todos los visitantes mexicanos.

Estas y muchísimas tiendas más, además de grandes franquicias nacionales, boutiques locales con productos y ahorros para todos los gustos y bolsillos.

Tips para aprovechar el BLACK FRIDAY en Laredo Tx.

Además de la lista de sitios de compras que requieren parada obligada, también te compartimos información general para tu viaje:

1. Visita los sitios web de tus tiendas favoritas para enterarte previamente de las promociones y descuentos.

2. Reserva tu hotel con tiempo para evitar contratiempos.

3. Arma una lista de compras y los lugares que visitarás.

4. Suscríbete a los newsletters de tus tiendas favoritas, para recibir las ofertas de último minuto.

5. Arma tu presupuesto. Recuerda que siempre debes considerar un extra para las ofertas imperdibles de último minuto.

Para los puntos 3 y 4, puedes descargar la APP VISITLAREDO TX, en ella encontrarás los teléfonos directos de los hoteles para hacer tu reservación y además, tu ayudará a crear un plan de viaje con todas las tiendas y atracciones de tu preferencia.

¿Porqué conviene el Black Friday en Laredo, Tx.?

El Black Friday de Laredo Texas es incomparable. Puedes aprovechar los descuentos de este para adquirir no sólo regalos, sino también diversos productos que te serán útiles a lo largo del año. Aquí algunos beneficios:

─ En Laredo, Tx, la población local es bilingüe en un 96%, así que podrás hacer shopping en español.

─ Geográficamente es la ciudad más cercana a México.

─ No necesitas tramitar una I-94, con el pasaporte y visa es suficiente para visitar Laredo.

─ Puedes ahorrar tanto tiempo como combustible.

─ Comida y hospedaje: los costos de la comida y el hospedaje en Laredo son más asequibles que en otros destinos de Texas.

─ Los problemas de abastecimiento de productos se han ido reduciendo al mínimo, así que aquí encontrarás la misma variedad que en las grandes ciudades.

¿Cómo llegar?

Hoy en día es muy fácil y práctico viajar a Laredo. 1) Por vía aérea, Aeromar conecta la Ciudad de México con Laredo, Texas. 2) Por vía terrestre se puede viajar a la ciudad por la autopista México 85, mejor conocida como México-Nuevo Laredo —por ella mensualmente ingresan a esta ciudad un promedio de 359,000 vehículos desde México. 3) En autobús, Greyhound, Senda y otras líneas ofrecen corridas diarias a Laredo, Tx desde Monterrey.

¡Vive la experiencia!

Para mayor información, puedes consultar a través de:

Redes sociales: VisitLaredoTx

Página web: www.visitLaredo.com

Oficinas: 101 Salinas Ave. Laredo Tx, 78040, Casa Laredo ubicada en Plaza Fiesta San Agustin, local 2214 en Monterrey, Nuevo Leon

App: VisitLaredoTx para IOS y Android.

