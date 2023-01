Descarga video y audio de TikTok fácilmente con SSSTikTok

Es posible que algunos no se den cuenta, pero TikTok es interesante no solo por el contenido del video con su baile único, sino también por el sonido de fondo o la música. A menudo, una canción se vuelve famosa porque se usa como sonido de fondo de un video de TikTok.



Muchos de los sonidos de fondo son versiones o remixes que los usuarios suben de forma creativa y que rara vez se encuentran en Internet. Desafortunadamente, TikTok no tiene la función para descargar solamente el audio. Solo tiene la función de «guardar vídeo» con marca de agua, aunque no todos la tienen.



Por lo tanto, descargar videos y canciones de TikTok es más práctico al usar una plataforma de terceros como SSSTikTok.





Cómo usar SSSTikTok para descargar videos/música de TikTok



Se puede acceder a SSSTikTok en cualquier dispositivo, por lo que también te proporcionaremos una guía sobre cómo usarlos tanto en tu teléfono inteligente como en tu PC.



Para teléfonos inteligentes:



Paso 1. Explora la aplicación TikTok

Lo primero es lo primero, ve a tu aplicación TikTok y explora las páginas para encontrar el video o la música que te gusta.





Paso 2. Obtén el enlace del video de TikTok

En la página del video, toca el ícono de la flecha hacia la derecha (que es el ícono «compartir»), luego toca la palabra «copiar enlace».



Paso 3. Pega el enlace en el sitio web de SSSTikTok

Abre un navegador y visita el sitio web oficial de SSSTikTok en https://www.ssstikk.com/es/. Pega el enlace en el cuadro de búsqueda del sitio web y toca el cuadro «descargar» debajo de él.



Paso 4. Selecciona el formato MP4/MP3

En esta última página, se mostrará una vista previa del video y una serie de formatos disponibles para descargar. Si quieres guardar el video sin marca de agua, selecciona «MP4 sin marca de agua». Alternativamente, si deseas guardar solo el sonido de fondo, selecciona «MP3».





Para ordenador/portátil:



Paso 1. Inicia sesión y explora el sitio web de TikTok

Dado que la aplicación TikTok no está disponible para PC, ve al sitio web de TikTok, inicia sesión en tu cuenta y explora las páginas.



Paso 2. Copia el enlace del video

Toca el video que te gusta para que se abra en una nueva pestaña. En esta página, toca el botón «copiar enlace» al lado del video, o también puedes copiar el enlace directamente desde la barra de direcciones.



Paso 3. Pegael enlace en el sitio web

Abre una nueva pestaña y ve a ssstiktok. En el sitio web, pega el enlace en el cuadro blanco del sitio web y toca el botón «descargar» al lado.



Paso 4. Selecciona el formato MP4/MP3

Al igual que el anterior, solo tienes que elegir MP4, MP4 sin marca de agua o calidad HD para guardarlo como vídeo, o elegir el formato MP3 para guardarlo como audio.



Características de SSSTikTok



¿Aún no estás seguro de por qué elegir SSSTikTok?

Aquí están las funciones disponibles de forma gratuita para que te acabes de convencer.



● Gratuito sin limitaciones

SSS TikTok downloader no requiere cuota de suscripción, pero al mismo tiempo te permite descargar tantos videos como quieras. Por lo tanto, deja de preocuparte por cuál descargar, simplemente descárgalos todos.



● Calidad de video HD

Además de ser gratuito e ilimitado, también admite la función para descargar videos en calidad HD. Esto definitivamente te dará la mejor o la resolución original del video.



● Admite la eliminación de marcas de agua

En vez de guardar videos de TikTok con una marca de agua, ahora puede guardarlos sin marca de agua con solo un clic. Simplemente elige «MP4 sin marca de agua» y automáticamente eliminará la marca de agua por ti solo con un solo clic. ¡Ahora, ahorras mucho tiempo al difuminarlo!



● Admite conversión de video a audio

Como mencionamos anteriormente, si quieres puedes descargar solo el sonido posterior del video de TikTok con un solo clic. Simplemente elige «MP3».



● Sin anuncios

Tendrás la mejor experiencia con este sitio gratuito, ya que no tiene ningún tipo de publicidad. Esto también significa que está libre de errores o virus.





Conclusión:

Con todo el contenido de video y música en TikTok, reproducir esta plataforma de redes sociales ha sido uno de nuestros hábitos diarios. Por lo tanto, descarga y guarda todos tus videos y música favoritos para ahorrar tiempo y dinero.



El proceso de solicitud es muy fácil y directo. ¡Échale un vistazo ahora!