El método más fácil para descargar videos de TikTok sin marca de agua

Los tiktokers se echan a perder al subir, editar videos creativos y compartirlos fácilmente. Se ha convertido en una aplicación moderna que es cada vez más popular ya que tiene una demanda creciente por parte de muchas personas.

La aplicación TikTok en sí ya tiene una función para compartir como otras redes sociales. Sin embargo, los resultados del video descargado contienen una marca de agua o el ícono de TikTok. Si deseas descargar TikTok sin marca de agua, estos son los pasos que puedes seguir.

TikTok descarga de vídeo sin marca de agua

Métodos de uso de SnapTikVideo para descargar TikTok Video

Como descargador en línea, se puede acceder a SnapTikVideo en cualquier dispositivo, incluidos, entre otros, Android o iPhone y Windows o macOS. Simplemente sigue esta guía:

Paso 1. Obtén el enlace de TikTok

Como de costumbre, explora la aplicación o la página web de TikTok para encontrar el video que te apetezca. En la página del video, toca el ícono Compartir y busca la opción Copiar enlace.

Además, si estás utilizando su sitio web, también puedes copiar el enlace desde la barra de direcciones.

Paso 2. Pega el enlace en el sitio web de SnapTikVideo

Ve a tu navegador o abre una nueva pestaña (si estabas usando un navegador anteriormente) y ve al sitio web oficial de SnapTikVideo. El sitio web tiene una combinación de plantillas azules y blancas.

Después de asegurarte de que estás en el sitio web correcto, pega el enlace copiado en el cuadro blanco del sitio web y toca el botón Descargar.

Paso 3. Decide el formato y guarda

Debajo de la vista previa del video, te dará 5 opciones para descargar el video. Para descargar TikTok sin marca de agua iPhone & Android, simplemente elige la opción «MP4 sin marca de agua».

En poco tiempo, SnapTikVideo comenzará a procesar tu archivo. Y unos momentos después, podrás encontrarlo en el almacenamiento de tu dispositivo.

¿Tienes curiosidad por saber por qué elegir SnapTikVideo? Aquí están las razones.

Revisión de SnapTikVideo

SnapTikVideo en sí es una plataforma de descarga de videos TikTok en línea que se puede usar en varios dispositivos, incluidos ordenadores y teléfonos inteligentes, de forma gratuita.

Específicamente, es una herramienta para descargar videos de TikTok en múltiples formatos, puedes ajustarlo a tu gusto. Por ejemplo, puedes descargar videos sin marca de agua de TikTok en formato MP4, MP4 sin marca de agua o calidad HD. No solo eso, sino que también es una herramienta de conversión para convertir video a audio MP3. Por lo tanto, solo puedes descargar la música de fondo de los videos de TikTok y configurarla como tono de llamada.

Además de las características principales, SnapTikVideo en realidad presta mucha atención a los detalles triviales del sitio web para asegurarse de brindar la mejor experiencia a los usuarios. Por ejemplo, no encontrarás anuncios en el sitio web. Ninguna ventana emergente te molestará y no se instalarán virus en tu dispositivo. Es absolutamente seguro y protegido.

Además, aparte del hecho de que SnapTikVideo es gratuito, tampoco tiene limitaciones de uso. Deja de preocuparte por qué video descargar primero y descárgalos todos a la vez.

Por último, pero no menos importante, SnapTikVideo no solicitará ninguna información personal como correo electrónico o número de teléfono. Tampoco almacenará ninguno de tus historiales de descarga. Por lo tanto, todo el proceso en el sitio web no será rastreado. Es 100 % anónimo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Es SnapTikVideo seguro?

No te preocupes, SnapTikVideo es completamente seguro. Está protegido por una de las mejores empresas de antivirus. Por lo tanto, está libre de errores, virus o malware. Puedes estar tranquilo.

2. ¿Puedo descargar solo la música de TikTok en mi iPhone?

Sí, SnapTikVideo se puede usar en tu iPhone. Utiliza tu navegador Safari para acceder al sitio web. Después de eso, pega el enlace del video de TikTok en el sitio web y elige el formato MP3 para descargar solo la música. Fácil, ¿verdad?

Conclusión

¿Por qué elegir el método difícil para guardar videos de TikTok sin marca de agua? Con SnapTikVideo, puedes eliminar fácilmente la marca de agua en TikTok, o simplemente elegir el formato que más te guste.