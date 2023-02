23 ideas de regalos para San Valentín en Claro Shop

El segundo mes del año llegó para enamorar cada momento de nuestra vida con las flechas de Cupido, que este 14 de febrero será el responsable de sacar sonrisas por los detalles que hay disponibles para nuestros seres queridos.

La celebración de San Valentín está a la vuelta de la esquina, por lo que Claro Shop dispone de diversos productos para que muchos elijan el presente ‘ideal’ para hacer sentir bien a sus seres amados.

Para demostrar el cariño que se siente entre las parejas, la familia y hasta los amigos, Claro Shop cuenta con millones de productos y más 10 mil marcas de renombre como Levi’s, Puma, Apple, Samsung, Nike, Under Armour, Huawei, Lenovo y muchas más, que disponen de productos perfectos para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Lo que importa el 14 de febrero es recordarle a las personas que nos rodean la importancia que representan en nuestra vida, por lo que aquí te compartimos 23 productos que pueden ser la mejor opción para ti:

Con un diseño vintage puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa de la experiencia de preparar los tradicionales algodones de azúcar que venden en las ferias y circos. Disfruta de este delicioso postre con tus seres queridos.

Máquina de Algodón de Azúcar Color Rosa Foto: Claro Shop.

Si tienes pensado realizar un maratón de tu serie favorita con amigos, esta pantalla con tecnología de fósforo avanzada es tu opción. Cuenta con mil millones de tonos de color, ya que cuenta con el Dynamic Crystal Color que brinda una experiencia completamente realista. Además, es compatible con Bixby, Amazon Alexa o el asistente de Google.

Pantalla LED Samsung 85 Pulgadas 4K Foto: Claro Shop.

El Apple Watch SE es una buena opción para completar tu experiencia con iOS por las herramientas con las que cuenta. Este reloj inteligente cuenta con una pantalla de retina hasta 30% más grande que la del modelo Series 3. El chip del Apple Watch SE tiene un chip S5 SiP con procesador de doble núcleo de 64 bits, por lo que la experiencia en velocidad será muy placentera. Si sin querer sufres una caída fuerte, este dispositivo puede notificar a los servicios de emergencia. Tiene funciones de entrenamiento personalizado e incluso es resistente al agua por si planeas echarte un chapuzón. Descubre estas y otras funciones de este smartwatch.

Apple Watch SE GPS, Caja de Aluminio Color Plata de 44mm Foto: Claro Shop.

Si prefieres renovar tu smartphone la versión 11 del iPhone es ideal para ti, ya que cuenta con un sistema de dos cámaras para capturar los momentos especiales con los que amas. También tiene un chip más rápido que los smartphones y una batería con duración prolongada.

iPhone 11 64GB Blanco R4 Foto: Claro Shop.

Si eres de los que aman la aventura, este scooter es perfecto para disfrutar de viajes cortos a tus lugares favoritos. Alcanza hasta 25 kilómetros por hora, por lo que es un transporte ideal para recorrer la ciudad mientras sientes el viento en tu rostro.

Scooter Electrico ACTECK Kinetic Runner Foto: Claro Shop.

La cama de perro para tu lomito es un presente que no puede faltar en el Día del Amor y este suave lecho hará que tu mejor amigo se sienta muy cómodo, ya que cuenta con una tela que se adapta al clima y su colchón es ortopédico y removible para su fácil lavado. Tiene costuras resistentes, su diseño es exclusivo y 100% mexicano, por lo que se verá maravilloso en tu hogar.

Casa Cama Para Perro Foto: Claro Shop.

¿Estás listo para el gametime? El paquete Gilded Hunter de Xbox cuenta con nueve cosméticos y monedas virtuales para Fornite, Rocket League y Fall Guys para que comiences con la diversión en un instante. Además, ya está disponible la descarga gratuita de Fortnite, Rocket League y Fall Guys. Aprovecha al máximo la tecnología Xbox Velocity Architecture con los juegos digitales de cuatro generaciones de Xbox.

XBOX Series S + juegos para descargar Foto: Claro Shop.

EA Sports FIFA 23 llega para que disfrutes de la adrenalina de tu deporte favorito gracias a la tecnología HyperMotion2, que logra potenciar con el doble de capturas de movimiento en cada partido. Este juego compite en la Copa Mundial de la FIFA masculina y femenil, y los torneos más importantes del deporte rey estarán disponibles en esta versión de FIFA. Vive la experiencia con más de 19 mil jugadores, más de 700 equipos, más de 100 estadios, más de 30 ligas —incluyendo la UEFA Champions League, la Premier League, la nueva Barclays FA Womens Super League y la nueva D1 Arkema de Francia—.

FIFA 23 Foto: Claro Shop.

Con un diseño mejorado la alaciadora Dyson Corrale tiene la opción de uso con o sin cable, ideal para todo tipo de cabello y con un nivel alto de batería, es el regalo perfecto para quien guste de peinarse con distintos looks. Este modelo se apaga después de 10 minutos de inactividad, por lo que lo hace mucho más seguro y cuenta con un bloqueo de seguridad para guardarla cuando se termine de usar sin esperar a que se enfríe.

Alaciadora Dyson Corrale Fuchsia Foto: Claro Shop.

Si la música y el deporte son prioridad en tu vida, los audífonos Bose Sport Earbuds son la opción ideal para estimular tu rutina con la tecnología Active EQ para que los sonidos sean nítidos y equilibrados, por lo que sin importar el volumen la experiencia será única. Este modelo es resistente a la humedad del sudor y la intemperie, por lo que podrás ejercitarte sin temor a descomposturas.

Audífonos Bose Sport Earbuds 500 Negros Foto: Claro Shop.

Si eres de las personas que gustan de los diseños minimalistas y las últimas tecnologías para enfocarlas en el estudio o el trabajo, el iPad Mini es la mejor opción para explotar las amenidades de la versión con Wi-Fi y pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas con tecnología True Tone. Es compatible con el Apple Pencil y cuenta con un potente chip A15 Bionic.

Ipad Mini Wi-Fi 256GB Starlight Foto: Claro Shop.

Si lo que buscas es brindar un detalle inolvidable, la esencia del Bvlgari Man Wood Essence es una mezcla entre lo urbano y lo natural que endulza con su fragancia amaderada, ideal para hombres de gustos sofisticados.

Bvlgari Man Wood Essence Foto: Claro Shop.

La fragancia de Boss The Scent For Her de Hugo Boss es perfecta para las mujeres que gustan de aromas suaves e inolvidables, para dejar huella a su paso con la esencia de este perfume con toques dulces, ideal para mujeres independientes y activas.

Boss The Scent For Her Foto: Claro Shop.

Si buscas regalarle tiempo a esa persona especial, este reloj es ideal porque su calendario es hasta 2039, cuenta con retroiluminación LED, alerta de flash y resistencia al agua de 50 metros. También tiene integrado un cronómetro de 1/100 segundos, temporizador de cuenta regresiva, alarma multifunción, señal horaria con formato de 12 y 24 horas.

Reloj para Mujer Casio Foto: Claro Shop.

Este difusor y humidificador necesita solo unas cuantas gotas de aceite para armonizar el ambiente con una técnica ultrasónica especializada en difuminar el aroma y purificar el aire de la habitación. El Control Remote sirve para programar su uso a una, tres o seis horas; así como producir niebla continua o intermitente. Ideal para usarse en momentos de relajación, para concentrarse en el trabajo o para conciliar el sueño.

Difusor y Humificador Ultrasónico Aroma Terapia Foto: Claro Shop.

Su tu plan es sorprender a esa persona especial, el anillo Cabuchón con Circonias en Plata es una excelente idea para recordarle qué tan importante es para ti. La compra incluye un estuche de regalo, un paño de limpieza y un bolso de franela para protegerlo del polvo. También cuenta con póliza de garantía.

Anillo Cabuchón con Circonias Foto: Claro Shop.

Este anillo es ideal para demostrar el cariño a esa persona especial, cuenta con estuche de regalo, un paño de limpieza, una bolsa de franela antipolvo y una pulsera de oro laminado. Las tallas disponibles son de la 9 a la 13.

Anillo Caballero Rectangular 10k Foto: Claro Shop.

Si quieres aprovechar este Día del Amor para cumplir uno de los propósitos de Año Nuevo, la Caminadora Eléctrica Trotadora Pioneer cuenta con una cinta de correr plegable que se inclina de manera eléctrica y su velocidad máxima es de 18 kilómetros por hora, por lo que lo hace un aparato estable y seguro.

Caminadora Eléctrica Trotadora Pioneer Foto: Claro Shop.

Si tienes pensado obsequiar un accesorio útil para complementar cualquier habitación del hogar con la mejor música, la Bocina Echo Dot es una buena idea porque es compatible con Alexa y cuenta con un diseño compacto y elegante. Su salida de audio estéreo de 3.5 mm para usar con bocinas externas y ofrece voces nítidas y bajos equilibrados. Toma en cuenta que no es compatible con dispositivos Mac OS X y tampoco admite bocinas con Bluetooth que pidan códigos PIN.

Bocina Echo Dot Foto: Claro Shop.

Si buscas capturar cada momento para compartir los recuerdos con tus seres amados, la Canon EOS Rebel T7 es ideal para los que tienen práctica como fotógrafos en dispositivos móviles y buscan dar un paso a lo profesional. Esta cámara es compatible con los lentes Canon EF-S y EF.

Cámara Canon T7 EF-S 18-55 IS Foto: Claro Shop.

El regalo perfecto para tu persona favorita es este reloj Armani Exchange, ya que su diseño es llamativo y le da un toque elegante a cualquier outfit. Su maquinaria es análoga, por lo que hará que estés en tiempo para cualquier cita.

Reloj para Hombre Armani Exchange Foto: Claro Shop.

Si tu persona especial es fan de las gorras y es un conocedor del deporte motor, la Formula 1 Mercedes AMG es tu mejor opción. Con un diseño elegante en color blanco con detalles en plata, este modelo hecho de poliéster será su favorito para lucirlo en ocasiones especiales.

Gorra Formula 1 Mercedes AMG Petronas Team Foto: Claro Shop.

Si buscas un regalo que no quede en el olvido y sea algo útil para el día a día, la portalaptop Guess es un excelente regalo. Este maletín cuenta con un compartimiento para maneral, otro lateral y uno más en donde cabe una laptop de hasta 16 pulgadas. El bolso tiene un diseño en herraje metálico por fuera y está hecho de poliuretano en color negro.