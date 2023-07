En Kavak hay un auto para todo el mundo

● Kavak tiene más de 10 mil coches en inventario, y 30 tiendas alrededor de la República Mexicana, en donde todos los interesados podrán encontrar el auto de sus sueños

En México, un automóvil suele ser el segundo bien de mayor valor que acumulan los hogares, por detrás de la vivienda. Un auto mejora al instante su calidad de vida, al hacer más rápidos y cómodos los traslados de la casa al trabajo, facilitar el transporte de la familia, ser utilizado como herramienta de trabajo o por ser una posesión de alto valor que se puede capitalizar ante una necesidad. Sin embargo, históricamente, comprar y vender un coche usado ha sido un proceso complejo y lleno de riesgos.

Durante la pandemia, la escasez de autos nuevos provocó retrasos importantes en las entregas, registrando en algunos casos hasta 12 meses de demora. La consecuencia directa fue un encarecimiento en el precio de los autos, generando por primera vez una tendencia a considerar los autos usados como una opción más sencilla, económica y rápida.

Pero lo cierto es que en la compra-venta de autos usados el 40% de las transacciones que se realizan entre particulares registran algún tipo de fraude, y dado el enorme volumen de transacciones que se realizan en la informalidad existe un alto riesgo de exponerse a problemas relacionados a cargas legales y económicas, o a fallas mecánicas que pueda traer el auto, sin que exista nadie a quien reclamar después.

Por estas razones, las instituciones bancarias y financieras no suelen dar créditos a los autos usados, porque no hay nadie que se haga responsable de la calidad de los mismos, y por tanto el acceso a crédito es muy limitado; 9 de cada 10 personas no puede comprar un coche usado porque su perfil crediticio no es aprobado.

Como alternativa, nació Kavak en 2016 con el firme propósito de revolucionar la industria de autos seminuevos bajo 2 premisas: la eliminación del fraude y la facilitación del acceso a crédito en cada una de las transacciones que se realizan en México cada año.

Con el objetivo de eliminar las ineficiencias que siempre han existido a la hora de dar acceso a crédito para autos usados, Kavak abrió su propia financiera a través de la cual, el 60% de las personas que solicitan un crédito son pre-aprobados en menos de 2 minutos, pues los criterios de aprobación de Kavak no solo toman en cuenta el Buró de Crédito, sino otras fuentes que han permitido que 7 de cada 10 personas que compran coches en Kavak, reciban un crédito automotriz. Actualmente, el 40% de los clientes que solicitan un crédito en Kavak están comprando el primer auto en su vida.

Kavak tiene más de 10 mil autos en inventario, y 30 tiendas alrededor de la República, en donde todos los interesados que visiten las sucursales, recibirán una atención personalizada de un agente que los guiará en el camino para adquirir el auto de sus sueños.

En este país se estima que hay 700 tipos de autos que solamente difieren en sus características mecánicas y leves detalles estéticos. Para poder concentrar todos los modelos en un solo lugar Kavak instaló un centro exhibición ubicado en Artz Pedregal, en donde los clientes pueden visitar estos 700 modelos de auto, o bien, visitar el sitio web kavak.com, para pedir el carro que más les guste a las puertas de su hogar, porque Kavak, tiene un auto, para todo el mundo.