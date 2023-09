Todo lo que debes saber si vas a comprar o vender un auto en Kavak

Adquirir un automóvil es la primera o segunda compra más importante en la vida de una persona, ya que el coche tiene la capacidad de mejorar su calidad de vida al instante. Sin embargo, comprar o vender un auto usado en México no es sencillo; los ciudadanos se exponen a una industria en la que, debido a la informalidad, 4 de cada 10 personas son víctimas de fraude, y los que optan por opciones más seguras encuentran inventarios limitados, y una falta de acceso a financiamiento que les impide comprar su auto ideal.



Con el avance de la tecnología, nuevas plataformas emergieron con la promesa de ofrecer mayor seguridad y transparencia en este tipo de transacciones. La más conocida es Kavak, una empresa de compra-venta de autos usados, fundada en México durante 2016, y que en menos de 7 años se convirtió en el emprendimiento más exitoso de América Latina.



Pero más allá de su reconocimiento ¿Qué es Kavak y cómo funciona?



Un proceso transparente y seguro

El modelo de negocio de Kavak controla todas las etapas de la experiencia, al comprar autos usados a particulares, para después re-acondicionarlos en sus propios talleres y ponerlos a la venta, facilitando opciones de financiamiento y servicios post-venta. De esta manera, la empresa garantiza un proceso transparente y seguro para el consumidor.



Una persona interesada en vender su auto a Kavak, puede hacerlo directamente desde el sitio web, y recibir una oferta en menos de 5 minutos. Evidentemente, Kavak no compra todos los autos, solo aquellos que sean a partir del año 2010, y que cuenten con un kilometraje menor a 150,000 km recorridos. Si el carro cumple con este primer filtro, pasa a una inspección exhaustiva para garantizar su estado mecánico y legal, de tal forma que el próximo dueño adquiera un auto en el que pueda confiar.



Una vez que el auto pasa la inspección, y que el dueño acepta la oferta, el coche pasa a ser propiedad de Kavak, y es trasladado a uno de sus centros de reacondicionamiento vehicular (los más grandes de Latinoamérica), en donde el auto recibe los arreglos necesarios para ser puesto a la venta.



Un catálogo de más de 10 mil autos

El inventario de Kavak se puede visualizar a través de un catálogo en línea con más de 10 mil autos, en donde se pueden ver detalles del modelo, año, kilometraje, equipamiento, además de que se cuenta con una serie de fotos en las que se visualizan todos los aspectos del coche, incluso desperfectos como rayones menores, propios de un auto usado.



Si una persona está interesada puede apartar o pagar el auto en línea, y recibirlo en el domicilio de su preferencia. Sin embargo, Kavak también cuenta con 18 showrooms alrededor de la República Mexicana, por lo que se puede acudir a ver los autos físicamente y recibir la guía de un asesor de ventas para realizar la compra.



Usualmente las sucursales de Kavak se ubican en los sótanos de plazas comerciales, en donde se distribuyen de 400 a 600 autos de todas las marcas y modelos. Si la persona decide comprar el auto, puede pagarlo de contado a través de una transferencia bancaria, ya que no se acepta efectivo. También se tiene la opción de aplicar a un financiamiento, ya sea con los bancos tradicionales o con la propia financiera de Kavak, la cual es más flexible, debido a que sus criterios de aprobación no solo toman en cuenta el Buró de Crédito.



La mejor cobertura post-venta

Es importante considerar que Kavak no ensambla los autos, y que estos, con el desgaste natural de sus piezas, eventualmente van a fallar. Por esto, la empresa ha incorporado una cobertura de más de 200 aspectos del auto que respalda al consumidor ante alguna eventualidad que se pueda presentar durante los primeros 3 meses, con la posibilidad de extender esta cobertura a más de un año, además de los 300 kilómetros o 7 días de garantía que se ofrecen de rigor, en los que si no te gusta el auto, te devuelven tu dinero.



Cabe destacar que si el auto presenta algún fallo y debe ingresar a los talleres de Kavak, la empresa ofrece cupones de Uber para apoyar a sus clientes en su movilidad, o incluso es posible solicitar un auto a préstamo durante los días de la reparación. Esto último está sujeto al tiempo de reparación que requiera la unidad.



Finalmente, es necesario mencionar que Kavak ha digitalizado todos estos procesos en una aplicación móvil, desde la que no solo se puede comprar, vender o financiar un auto, sino también realizar servicios adicionales para mantener el auto en óptimas condiciones, por lo que los clientes de la compañía pueden tener el control de los detalles de su auto con un solo toque en su celular.